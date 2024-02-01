01 февраля 2024

Трамп опережает своего главного соперника в штате Южная Каролина

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трампа поддерживают 58% опрошенных в штате Южная Каролина Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп опережает своего главного соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли по уровню поддержки избирателей на 26%. Речь идет о штате Южная Каролина, который является родным для Хейли. Такие данные в ходе опроса получила исследовательская служба Университета Монмута.

«Трамп получил 58% поддержки среди потенциальных избирателей республиканских праймериз, в то время как Хейли — 32%. По данным опроса, Трамп пользуется поддержкой большинства в Южной Каролине как среди мужчин — 62%, так и среди женщин — 54%», — передает данные опроса газета The Washington Post. Уточняется, что семь из десяти избирателей штата также считают, что Трамп победит действующего президента Джо Байдена на выборах в ноябре.

Никки Хейли является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Она стала первой женщиной из Республиканской партии, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента США. Ранее сообщалось, что Трамп лидирует на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир.

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Бывший президент США Дональд Трамп опережает своего главного соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли по уровню поддержки избирателей на 26%. Речь идет о штате Южная Каролина, который является родным для Хейли. Такие данные в ходе опроса получила исследовательская служба Университета Монмута. «Трамп получил 58% поддержки среди потенциальных избирателей республиканских праймериз, в то время как Хейли — 32%. По данным опроса, Трамп пользуется поддержкой большинства в Южной Каролине как среди мужчин — 62%, так и среди женщин — 54%», — передает данные опроса газета The Washington Post. Уточняется, что семь из десяти избирателей штата также считают, что Трамп победит действующего президента Джо Байдена на выборах в ноябре. Никки Хейли является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Она стала первой женщиной из Республиканской партии, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента США. Ранее сообщалось, что Трамп лидирует на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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