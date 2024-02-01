Трамп опережает своего главного соперника в штате Южная Каролина

02 февраля 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

Трампа поддерживают 58% опрошенных в штате Южная Каролина Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Бывший президент США Дональд Трамп опережает своего главного соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли по уровню поддержки избирателей на 26%. Речь идет о штате Южная Каролина, который является родным для Хейли. Такие данные в ходе опроса получила исследовательская служба Университета Монмута. «Трамп получил 58% поддержки среди потенциальных избирателей республиканских праймериз, в то время как Хейли — 32%. По данным опроса, Трамп пользуется поддержкой большинства в Южной Каролине как среди мужчин — 62%, так и среди женщин — 54%», — передает данные опроса газета The Washington Post. Уточняется, что семь из десяти избирателей штата также считают, что Трамп победит действующего президента Джо Байдена на выборах в ноябре. Никки Хейли является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Она стала первой женщиной из Республиканской партии, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента США. Ранее сообщалось, что Трамп лидирует на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир.

Бывший президент США Дональд Трамп опережает своего главного соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли по уровню поддержки избирателей на 26%. Речь идет о штате Южная Каролина, который является родным для Хейли. Такие данные в ходе опроса получила исследовательская служба Университета Монмута. «Трамп получил 58% поддержки среди потенциальных избирателей республиканских праймериз, в то время как Хейли — 32%. По данным опроса, Трамп пользуется поддержкой большинства в Южной Каролине как среди мужчин — 62%, так и среди женщин — 54%», — передает данные опроса газета The Washington Post. Уточняется, что семь из десяти избирателей штата также считают, что Трамп победит действующего президента Джо Байдена на выборах в ноябре. Никки Хейли является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Она стала первой женщиной из Республиканской партии, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента США. Ранее сообщалось, что Трамп лидирует на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир.