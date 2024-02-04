Спикер конгресса США пришел в ужас из-за нового законопроекта по Украине

Спикер конгресса США Джонсон: законопроект сената по помощи Украине ждет провал

05 февраля 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Согласно законопроекту, на помощь Киеву предлагается выделить 60,06 млрд долларов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Законопроект по охране границ США, помощи Украине и Израилю поучился хуже, чем ожидалось. Об этом сообщил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. По его словам, инициатива, которую предложил сенат, обречена на провал. «Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали», — написал Джонсон в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что законопроект провалится в том случае, если дойдет до палаты представителей. Кроме того, по мнению спикера, инициатива не поможет решить конфликт на Украине. Ранее Сенат Штатов представил законопроект, который объединил в себе помощь Киеву и Израилю, а также выделение денег на охрану американских границ. Общая сумма финансовых средств, предлагаемых на выделение, составляет 118,28 млрд долларов. Из них на поддержку Украине пойдут 60,06 млрд долларов. В свою очередь, на охрану границ США пойдет 20,2 млрд долларов. Сенат Конгресса Соединенных Штатов представил на рассмотрение компромиссный законопроект о дополнительном финансировании Израиля и Украины. При этом Штаты прекратили поставки военной помощи Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет помощи сможет поступить только после принятия соответствующего закона. Однако он может «забуксовать» в Конгрессе.

Законопроект по охране границ США, помощи Украине и Израилю поучился хуже, чем ожидалось. Об этом сообщил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. По его словам, инициатива, которую предложил сенат, обречена на провал. «Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали», — написал Джонсон в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что законопроект провалится в том случае, если дойдет до палаты представителей. Кроме того, по мнению спикера, инициатива не поможет решить конфликт на Украине. Ранее Сенат Штатов представил законопроект, который объединил в себе помощь Киеву и Израилю, а также выделение денег на охрану американских границ. Общая сумма финансовых средств, предлагаемых на выделение, составляет 118,28 млрд долларов. Из них на поддержку Украине пойдут 60,06 млрд долларов. В свою очередь, на охрану границ США пойдет 20,2 млрд долларов. Сенат Конгресса Соединенных Штатов представил на рассмотрение компромиссный законопроект о дополнительном финансировании Израиля и Украины. При этом Штаты прекратили поставки военной помощи Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет помощи сможет поступить только после принятия соответствующего закона. Однако он может «забуксовать» в Конгрессе.