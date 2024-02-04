04 февраля 2024

Сенат США представил законопроект о помощи Украине и Израилю

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенат Конгресса США представил на рассмотрение компромиссный законопроект о дополнительном финансировании Украины и Израиля. В этом же документе учитываются и средства на укрепление южной границы США. Общая сумма составила 118 млрд долларов.

«Сенатом США представил компромиссный законопроект по охране границы, помощи Киеву и Израилю. Он, в частности, включает выделение свыше 60 млрд долларов Украине,14,1 млрд долларов — Израилю, а всего — 118,28 млрд долларов», — передает Reuters. Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее.

США прекратили помогать с военной помощью Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет поступит только после принятия соответствующего закона, который может «забуксовать» в Конгрессе.

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Сенат Конгресса США представил на рассмотрение компромиссный законопроект о дополнительном финансировании Украины и Израиля. В этом же документе учитываются и средства на укрепление южной границы США. Общая сумма составила 118 млрд долларов. «Сенатом США представил компромиссный законопроект по охране границы, помощи Киеву и Израилю. Он, в частности, включает выделение свыше 60 млрд долларов Украине,14,1 млрд долларов — Израилю, а всего — 118,28 млрд долларов», — передает Reuters. Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее. США прекратили помогать с военной помощью Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет поступит только после принятия соответствующего закона, который может «забуксовать» в Конгрессе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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