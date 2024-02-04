Сенат США представил законопроект о помощи Украине и Израилю

05 февраля 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенат Конгресса США представил на рассмотрение компромиссный законопроект о дополнительном финансировании Украины и Израиля. В этом же документе учитываются и средства на укрепление южной границы США. Общая сумма составила 118 млрд долларов. «Сенатом США представил компромиссный законопроект по охране границы, помощи Киеву и Израилю. Он, в частности, включает выделение свыше 60 млрд долларов Украине,14,1 млрд долларов — Израилю, а всего — 118,28 млрд долларов», — передает Reuters. Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее. США прекратили помогать с военной помощью Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет поступит только после принятия соответствующего закона, который может «забуксовать» в Конгрессе.

Сенат Конгресса США представил на рассмотрение компромиссный законопроект о дополнительном финансировании Украины и Израиля. В этом же документе учитываются и средства на укрепление южной границы США. Общая сумма составила 118 млрд долларов. «Сенатом США представил компромиссный законопроект по охране границы, помощи Киеву и Израилю. Он, в частности, включает выделение свыше 60 млрд долларов Украине,14,1 млрд долларов — Израилю, а всего — 118,28 млрд долларов», — передает Reuters. Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее. США прекратили помогать с военной помощью Киеву в середине января 2024 года. Новый пакет поступит только после принятия соответствующего закона, который может «забуксовать» в Конгрессе.