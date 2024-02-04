04 февраля 2024

Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово
Пассажиров задержанных рейсов разместили в гостинице Фото:

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль то, как перевозчик оказывает услуги пассажирам задержанных рейсов. Их, в частности, разместили в гостинице, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале.

«5 февраля в аэропорту Кольцово задержаны два рейса авиакомпании „Якутия“. Причина — позднее прибытие воздушного судна в связи с неблагоприятными метеоусловиями в городе Якутске. Пассажиры указанных авиарейсов размещены в гостинице», — говорится в сообщении прокуратуры.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 5 февраля задержали вылет трех рейсов: двух до Якутска и одного до Санкт-Петербурга. Время задержки составляет от 50 минут до полутора часов.

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Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль то, как перевозчик оказывает услуги пассажирам задержанных рейсов. Их, в частности, разместили в гостинице, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале. «5 февраля в аэропорту Кольцово задержаны два рейса авиакомпании „Якутия“. Причина — позднее прибытие воздушного судна в связи с неблагоприятными метеоусловиями в городе Якутске. Пассажиры указанных авиарейсов размещены в гостинице», — говорится в сообщении прокуратуры. В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 5 февраля задержали вылет трех рейсов: двух до Якутска и одного до Санкт-Петербурга. Время задержки составляет от 50 минут до полутора часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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