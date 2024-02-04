Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в Кольцово

05 февраля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Пассажиров задержанных рейсов разместили в гостинице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль то, как перевозчик оказывает услуги пассажирам задержанных рейсов. Их, в частности, разместили в гостинице, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале. «5 февраля в аэропорту Кольцово задержаны два рейса авиакомпании „Якутия“. Причина — позднее прибытие воздушного судна в связи с неблагоприятными метеоусловиями в городе Якутске. Пассажиры указанных авиарейсов размещены в гостинице», — говорится в сообщении прокуратуры. В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 5 февраля задержали вылет трех рейсов: двух до Якутска и одного до Санкт-Петербурга. Время задержки составляет от 50 минут до полутора часов.

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль то, как перевозчик оказывает услуги пассажирам задержанных рейсов. Их, в частности, разместили в гостинице, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале. «5 февраля в аэропорту Кольцово задержаны два рейса авиакомпании „Якутия“. Причина — позднее прибытие воздушного судна в связи с неблагоприятными метеоусловиями в городе Якутске. Пассажиры указанных авиарейсов размещены в гостинице», — говорится в сообщении прокуратуры. В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 5 февраля задержали вылет трех рейсов: двух до Якутска и одного до Санкт-Петербурга. Время задержки составляет от 50 минут до полутора часов.