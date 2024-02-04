В Тюменской области суд оценил царапину от укуса собаки в 70 000 рублей

Компенсацию в 70 000 рублей присудили мальчику из Ялуторовска (Тюменская область), который после нападения собаки получил царапину на ноге. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«В мае 2023 года на улице Советской в Ялуторовске несовершеннолетнего укусила собака. По факту укуса было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении. Как заключил эксперт, животное оцарапало зубами голень ребенка, но вреда его здоровью это не причинило», — рассказали в пресс-службе.
Несмотря на это, прокуратура вышла в суд, чтобы защитить права мальчика. Иск был удовлетворен частично. Ответчика — администрацию Ялуторовска, обязали выплатить пострадавшему 70 000 рублей.
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