04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Тюменской области суд оценил царапину от укуса собаки в 70 000 рублей

В Тюменской области власти заплатят ребенку, на которого напала собака
© Служба новостей «URA.RU»
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Экотакси. Тюмень, собака, злая собака
Собака поцарапала мальчика зубами, за что ответила мэрия города Фото:

Компенсацию в 70 000 рублей присудили мальчику из Ялуторовска (Тюменская область), который после нападения собаки получил царапину на ноге. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В мае 2023 года на улице Советской в Ялуторовске несовершеннолетнего укусила собака. По факту укуса было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении. Как заключил эксперт, животное оцарапало зубами голень ребенка, но вреда его здоровью это не причинило», — рассказали в пресс-службе.

Несмотря на это, прокуратура вышла в суд, чтобы защитить права мальчика. Иск был удовлетворен частично. Ответчика — администрацию Ялуторовска, обязали выплатить пострадавшему 70 000 рублей.

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Компенсацию в 70 000 рублей присудили мальчику из Ялуторовска (Тюменская область), который после нападения собаки получил царапину на ноге. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В мае 2023 года на улице Советской в Ялуторовске несовершеннолетнего укусила собака. По факту укуса было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении. Как заключил эксперт, животное оцарапало зубами голень ребенка, но вреда его здоровью это не причинило», — рассказали в пресс-службе. Несмотря на это, прокуратура вышла в суд, чтобы защитить права мальчика. Иск был удовлетворен частично. Ответчика — администрацию Ялуторовска, обязали выплатить пострадавшему 70 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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