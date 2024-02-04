В Кургане 5 февраля автомобилист сбил человека возле пешеходного перехода по улице Комиссаров (в районе остановки «Школа №39»). Об этом сообщили в пресс-службе курганской Госавтоинспекции. Также видео с места происшествия предоставил читатель URA.RU.
«Водитель 1971 года рождения управлял автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по улице Гвардейская в сторону улицы Луначарского. ДТП зафиксировано на улице Комиссаров, 2», — сообщают URA.RU в пресс-службе ведомства. Также сообщается, что сбитый пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.
Ранее URA.RU писало, что курганец сбил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Подросток переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, тем самым создав помеху для водителя Toyota, получил телесные повреждения и проходит амбулаторное лечение.
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