04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Кургане автомобилист сбил человека рядом с пешеходным переходом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в БСМП Фото:

В Кургане 5 февраля автомобилист сбил человека возле пешеходного перехода по улице Комиссаров (в районе остановки «Школа №39»). Об этом сообщили в пресс-службе курганской Госавтоинспекции. Также видео с места происшествия предоставил читатель URA.RU.

«Водитель 1971 года рождения управлял автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по улице Гвардейская в сторону улицы Луначарского. ДТП зафиксировано на улице Комиссаров, 2», — сообщают URA.RU в пресс-службе ведомства. Также сообщается, что сбитый пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Ранее URA.RU писало, что курганец сбил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Подросток переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, тем самым создав помеху для водителя Toyota, получил телесные повреждения и проходит амбулаторное лечение.

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В Кургане 5 февраля автомобилист сбил человека возле пешеходного перехода по улице Комиссаров (в районе остановки «Школа №39»). Об этом сообщили в пресс-службе курганской Госавтоинспекции. Также видео с места происшествия предоставил читатель URA.RU. «Водитель 1971 года рождения управлял автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по улице Гвардейская в сторону улицы Луначарского. ДТП зафиксировано на улице Комиссаров, 2», — сообщают URA.RU в пресс-службе ведомства. Также сообщается, что сбитый пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Ранее URA.RU писало, что курганец сбил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Подросток переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, тем самым создав помеху для водителя Toyota, получил телесные повреждения и проходит амбулаторное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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