04 февраля 2024

Пермяк пошел на СВО, чтобы вернуть миллионный долг дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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СВО.Пермь, призыв, рюкзак, контрактник, сво, военный
Мужчина выплатил долг за пол года службы в зоне спецоперации Фото:

Житель Октябрьского района (Пермский край) решил отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Одной из причин стал долг в размере около 1 млн рублей, который мужчина не заплатил по алиментам.

«Полгода назад неплательщик явился на прием к судебному приставу и сообщил, что отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Сотрудник службы поддержал его и сообщил, что благодаря такому решению он сможет не только внести свой вклад в защиту Родины, но и рассчитаться с задолженностью по алиментам, которая на тот момент составляла около 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Пермского края.

Уточняется, что мужчина сумел полностью отдать долг за полгода военной службы. Ранее он на протяжении девяти лет стоял на учете в Центре занятости, но найти официальную работу не смог. Так как у него не было постоянного заработка, пермяк накопил долг за содержание дочери. Дело неоднократно доходило до суда.

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Житель Октябрьского района (Пермский край) решил отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Одной из причин стал долг в размере около 1 млн рублей, который мужчина не заплатил по алиментам. «Полгода назад неплательщик явился на прием к судебному приставу и сообщил, что отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Сотрудник службы поддержал его и сообщил, что благодаря такому решению он сможет не только внести свой вклад в защиту Родины, но и рассчитаться с задолженностью по алиментам, которая на тот момент составляла около 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Пермского края. Уточняется, что мужчина сумел полностью отдать долг за полгода военной службы. Ранее он на протяжении девяти лет стоял на учете в Центре занятости, но найти официальную работу не смог. Так как у него не было постоянного заработка, пермяк накопил долг за содержание дочери. Дело неоднократно доходило до суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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