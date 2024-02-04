Пермяк пошел на СВО, чтобы вернуть миллионный долг дочери

05 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Мужчина выплатил долг за пол года службы в зоне спецоперации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Октябрьского района (Пермский край) решил отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Одной из причин стал долг в размере около 1 млн рублей, который мужчина не заплатил по алиментам. «Полгода назад неплательщик явился на прием к судебному приставу и сообщил, что отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Сотрудник службы поддержал его и сообщил, что благодаря такому решению он сможет не только внести свой вклад в защиту Родины, но и рассчитаться с задолженностью по алиментам, которая на тот момент составляла около 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Пермского края. Уточняется, что мужчина сумел полностью отдать долг за полгода военной службы. Ранее он на протяжении девяти лет стоял на учете в Центре занятости, но найти официальную работу не смог. Так как у него не было постоянного заработка, пермяк накопил долг за содержание дочери. Дело неоднократно доходило до суда.

Житель Октябрьского района (Пермский край) решил отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Одной из причин стал долг в размере около 1 млн рублей, который мужчина не заплатил по алиментам. «Полгода назад неплательщик явился на прием к судебному приставу и сообщил, что отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Сотрудник службы поддержал его и сообщил, что благодаря такому решению он сможет не только внести свой вклад в защиту Родины, но и рассчитаться с задолженностью по алиментам, которая на тот момент составляла около 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Пермского края. Уточняется, что мужчина сумел полностью отдать долг за полгода военной службы. Ранее он на протяжении девяти лет стоял на учете в Центре занятости, но найти официальную работу не смог. Так как у него не было постоянного заработка, пермяк накопил долг за содержание дочери. Дело неоднократно доходило до суда.