Челябинскую область накроют дожди и метели

05 февраля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Метели, переходящие в дожди, прогнозируют ночью и днем 6 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 6 февраля ожидается мокрый снег, местами дожди и метели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Ночью и днем 6 февраля в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождем. На дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах метели», — сообщили URA.RU в министерстве. О метелях, переходящих в дожди, сообщили накануне в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Опасность в виде гололедицы и дождей пришла в регион с началом новой недели, 5 февраля.

В Челябинской области 6 февраля ожидается мокрый снег, местами дожди и метели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Ночью и днем 6 февраля в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождем. На дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах метели», — сообщили URA.RU в министерстве. О метелях, переходящих в дожди, сообщили накануне в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Опасность в виде гололедицы и дождей пришла в регион с началом новой недели, 5 февраля.