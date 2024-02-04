04 февраля 2024

Челябинскую область накроют дожди и метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
Метели, переходящие в дожди, прогнозируют ночью и днем 6 февраля Фото:

В Челябинской области 6 февраля ожидается мокрый снег, местами дожди и метели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Ночью и днем 6 февраля в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождем. На дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах метели», — сообщили URA.RU в министерстве.

О метелях, переходящих в дожди, сообщили накануне в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Опасность в виде гололедицы и дождей пришла в регион с началом новой недели, 5 февраля.

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В Челябинской области 6 февраля ожидается мокрый снег, местами дожди и метели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Ночью и днем 6 февраля в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождем. На дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах метели», — сообщили URA.RU в министерстве. О метелях, переходящих в дожди, сообщили накануне в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Опасность в виде гололедицы и дождей пришла в регион с началом новой недели, 5 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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