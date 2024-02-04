04 февраля 2024

Мэр Челябинска Котова отчитала главу района за плохую уборку снега

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Пурга. Челябинск, сугроб, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, куча снега
На то, чтобы исправить ситуацию, мэр подрядчику и районной администрации выделила неделю Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова отчитала главу района за плохую уборку снега в Металлургическом районе. На некачественную уборку мэр города обратила внимание 5 февраля на аппаратном совещании.

«„Союзавтодор“ очень плохо убирает Металлургический район. До сих пор Мира, Жукова, Сталеваров в ненормативном состоянии. Не знаю, где вы вывозите кучи, но на основных магистралях они есть», — отчитала мэр Челябинска главу района.

Снег в Металлургическом районе скопился на дорогах, остановках и во дворах в Металлургическом районе. На то, чтобы исправить ситуацию, мэр подрядчику и районной администрации выделила неделю.

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Глава Челябинска Наталья Котова отчитала главу района за плохую уборку снега в Металлургическом районе. На некачественную уборку мэр города обратила внимание 5 февраля на аппаратном совещании. «„Союзавтодор“ очень плохо убирает Металлургический район. До сих пор Мира, Жукова, Сталеваров в ненормативном состоянии. Не знаю, где вы вывозите кучи, но на основных магистралях они есть», — отчитала мэр Челябинска главу района. Снег в Металлургическом районе скопился на дорогах, остановках и во дворах в Металлургическом районе. На то, чтобы исправить ситуацию, мэр подрядчику и районной администрации выделила неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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