Мэр Челябинска Котова отчитала главу района за плохую уборку снега

На то, чтобы исправить ситуацию, мэр подрядчику и районной администрации выделила неделю
Глава Челябинска Наталья Котова отчитала главу района за плохую уборку снега в Металлургическом районе. На некачественную уборку мэр города обратила внимание 5 февраля на аппаратном совещании.
«„Союзавтодор“ очень плохо убирает Металлургический район. До сих пор Мира, Жукова, Сталеваров в ненормативном состоянии. Не знаю, где вы вывозите кучи, но на основных магистралях они есть», — отчитала мэр Челябинска главу района.
Снег в Металлургическом районе скопился на дорогах, остановках и во дворах в Металлургическом районе. На то, чтобы исправить ситуацию, мэр подрядчику и районной администрации выделила неделю.
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