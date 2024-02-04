Мэр Челябинска Котова отчитала главу района за плохую уборку снега

05 февраля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

На то, чтобы исправить ситуацию, мэр подрядчику и районной администрации выделила неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова отчитала главу района за плохую уборку снега в Металлургическом районе. На некачественную уборку мэр города обратила внимание 5 февраля на аппаратном совещании. «„Союзавтодор“ очень плохо убирает Металлургический район. До сих пор Мира, Жукова, Сталеваров в ненормативном состоянии. Не знаю, где вы вывозите кучи, но на основных магистралях они есть», — отчитала мэр Челябинска главу района. Снег в Металлургическом районе скопился на дорогах, остановках и во дворах в Металлургическом районе. На то, чтобы исправить ситуацию, мэр подрядчику и районной администрации выделила неделю.

Глава Челябинска Наталья Котова отчитала главу района за плохую уборку снега в Металлургическом районе. На некачественную уборку мэр города обратила внимание 5 февраля на аппаратном совещании. «„Союзавтодор“ очень плохо убирает Металлургический район. До сих пор Мира, Жукова, Сталеваров в ненормативном состоянии. Не знаю, где вы вывозите кучи, но на основных магистралях они есть», — отчитала мэр Челябинска главу района. Снег в Металлургическом районе скопился на дорогах, остановках и во дворах в Металлургическом районе. На то, чтобы исправить ситуацию, мэр подрядчику и районной администрации выделила неделю.