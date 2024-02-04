В Курганской области стало меньше школ, частично закрытых на карантин

05 февраля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

В Курганской области частично закрыто 83 школы из-за заболеваемости учеников (по одному или двум классам в школе) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области снизилось количество школ, частично закрытых из-за заболеваемости учеников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. «По данным на 5 февраля, две школы в Далматовском муниципальном округе закрыты полностью (в них обучаются 322 ребенка). Частично закрыто в регионе 83 школы, что меньше, чем по данным на 2 февраля (было 88 школ). В них обучаются чуть больше девяти тысяч детей, что составляет меньше 9% от общего числа школьников», — сообщили в депобре. Также в области закрыт один детский сад с численностью 37 воспитанников. Частично закрыты 29 детсадов с общей численностью 773 ребенка. По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе ниже уровня недельного эпидемиологического порога на 17,9%. За прошедшую неделю (с 29.01 по 04.02.2024 г.) отмечается снижение удельной доли вируса гриппа А среди всех выявленных вирусов (с 65,5% до 46%). Заболеваемость ниже пороговых уровней во всех возрастных группах. Предпосылок для введения карантина в школах области нет.

В Курганской области снизилось количество школ, частично закрытых из-за заболеваемости учеников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. «По данным на 5 февраля, две школы в Далматовском муниципальном округе закрыты полностью (в них обучаются 322 ребенка). Частично закрыто в регионе 83 школы, что меньше, чем по данным на 2 февраля (было 88 школ). В них обучаются чуть больше девяти тысяч детей, что составляет меньше 9% от общего числа школьников», — сообщили в депобре. Также в области закрыт один детский сад с численностью 37 воспитанников. Частично закрыты 29 детсадов с общей численностью 773 ребенка. По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе ниже уровня недельного эпидемиологического порога на 17,9%. За прошедшую неделю (с 29.01 по 04.02.2024 г.) отмечается снижение удельной доли вируса гриппа А среди всех выявленных вирусов (с 65,5% до 46%). Заболеваемость ниже пороговых уровней во всех возрастных группах. Предпосылок для введения карантина в школах области нет.