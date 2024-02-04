04 февраля 2024

В Курганской области стало меньше школ, частично закрытых на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области частично закрыто 83 школы из-за заболеваемости учеников (по одному или двум классам в школе) Фото:

В Курганской области снизилось количество школ, частично закрытых из-за заболеваемости учеников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона.

«По данным на 5 февраля, две школы в Далматовском муниципальном округе закрыты полностью (в них обучаются 322 ребенка). Частично закрыто в регионе 83 школы, что меньше, чем по данным на 2 февраля (было 88 школ). В них обучаются чуть больше девяти тысяч детей, что составляет меньше 9% от общего числа школьников», — сообщили в депобре.

Также в области закрыт один детский сад с численностью 37 воспитанников. Частично закрыты 29 детсадов с общей численностью 773 ребенка.

По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе ниже уровня недельного эпидемиологического порога на 17,9%. За прошедшую неделю (с 29.01 по 04.02.2024 г.) отмечается снижение удельной доли вируса гриппа А среди всех выявленных вирусов (с 65,5% до 46%). Заболеваемость ниже пороговых уровней во всех возрастных группах. Предпосылок для введения карантина в школах области нет.

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В Курганской области снизилось количество школ, частично закрытых из-за заболеваемости учеников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. «По данным на 5 февраля, две школы в Далматовском муниципальном округе закрыты полностью (в них обучаются 322 ребенка). Частично закрыто в регионе 83 школы, что меньше, чем по данным на 2 февраля (было 88 школ). В них обучаются чуть больше девяти тысяч детей, что составляет меньше 9% от общего числа школьников», — сообщили в депобре. Также в области закрыт один детский сад с численностью 37 воспитанников. Частично закрыты 29 детсадов с общей численностью 773 ребенка. По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе ниже уровня недельного эпидемиологического порога на 17,9%. За прошедшую неделю (с 29.01 по 04.02.2024 г.) отмечается снижение удельной доли вируса гриппа А среди всех выявленных вирусов (с 65,5% до 46%). Заболеваемость ниже пороговых уровней во всех возрастных группах. Предпосылок для введения карантина в школах области нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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