Курганские власти опровергли введение карантина для школьников

05 февраля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Информация о введении карантина для всех школьников региона с 6 февраля — фейк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Информация о том, что в Курганской области с 6 февраля якобы будет введен карантин в школах из-за прироста заболеваемости ОРВИ, не является достоверной. Опровергли ее в департаменте образования и науки по региону. «В связи с появившимися в СМИ и социальных сетях публикациями о введенном с 6 февраля карантине в школах региона, данная информация не соответствует действительности. Это фейк», — указано в группе департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что фейковая публикация была сделана по информации четырехлетней давности. Кроме этого, сообщается, что по данным на 2 февраля в Курганской области на карантин из-за сезонных заболеваний закрыты всего две школы в Далматовском округе, в которых обучаются 322 школьника. Также частично закрыты 88 школ (по одному-двум классам), в которых учатся менее 12% от общего числа обучающихся в регионе (12,2 тысячи). Отмечается, что предпосылок для введения карантина в школах области нет. Ранее URA.RU писало, что 72 школы были частично закрыты на карантин из-за ОРВИ. Там обучаются около восьми тысяч школьников, что составляет менее 8% от общего числа обучающихся. Решение о полном или частичном закрытии школы на карантин может принимать директор школы самостоятельно, если уровень заболевших в школе или классе превышает 20%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что в Курганской области с 6 февраля якобы будет введен карантин в школах из-за прироста заболеваемости ОРВИ, не является достоверной. Опровергли ее в департаменте образования и науки по региону. «В связи с появившимися в СМИ и социальных сетях публикациями о введенном с 6 февраля карантине в школах региона, данная информация не соответствует действительности. Это фейк», — указано в группе департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что фейковая публикация была сделана по информации четырехлетней давности. Кроме этого, сообщается, что по данным на 2 февраля в Курганской области на карантин из-за сезонных заболеваний закрыты всего две школы в Далматовском округе, в которых обучаются 322 школьника. Также частично закрыты 88 школ (по одному-двум классам), в которых учатся менее 12% от общего числа обучающихся в регионе (12,2 тысячи). Отмечается, что предпосылок для введения карантина в школах области нет. Ранее URA.RU писало, что 72 школы были частично закрыты на карантин из-за ОРВИ. Там обучаются около восьми тысяч школьников, что составляет менее 8% от общего числа обучающихся. Решение о полном или частичном закрытии школы на карантин может принимать директор школы самостоятельно, если уровень заболевших в школе или классе превышает 20%.