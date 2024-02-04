В Тюменской области назревает нехватка строителей

В Тюмени ФНС выставила иски о банкротстве сразу 15 предприятиям малого бизнеса

05 февраля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Налоговая банкротит сразу 15 компаний, восемь из которых связаны со строительством и логистикой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области из-за банкротства строительных компаний назревает дефицит подрядчиков. Налоговая выставила сразу 15 исков о банкротстве, восемь из которых адресованы строителям и перевозчикам, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрировано 15 исков о банкротстве. Во всех случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Среди 15 ответчиков шесть подрядчиков в сфере строительства, два — в сфере логистики и перевозки грузов, еще семь занимаются различными видами деятельности. Иски приняты, но пока не поступили в работу», — сообщает система «Электронное правосудие». По данным СБИС, общая сумма долга указанных компаний превышает 32 млн рублей. В настоящий момент в них трудятся больше 40 человек. Часть компаний показывают недостоверность по ЕГРЮЛ, у всех наблюдаются серьезные риски задержки платежей и солидные доли обязательств в балансах, сообщает СБИС. Все компании зарегистрированы в различных городах и районах Тюменской области, в том числе — в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске и Ярковском районе. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени признали банкротом одну из строительных компаний, связанных с топ-менеджерами холдинга ARSIB. Долг фирмы «Энки Строй» перед бюджетом приблизился к миллиарду рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области из-за банкротства строительных компаний назревает дефицит подрядчиков. Налоговая выставила сразу 15 исков о банкротстве, восемь из которых адресованы строителям и перевозчикам, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрировано 15 исков о банкротстве. Во всех случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Среди 15 ответчиков шесть подрядчиков в сфере строительства, два — в сфере логистики и перевозки грузов, еще семь занимаются различными видами деятельности. Иски приняты, но пока не поступили в работу», — сообщает система «Электронное правосудие». По данным СБИС, общая сумма долга указанных компаний превышает 32 млн рублей. В настоящий момент в них трудятся больше 40 человек. Часть компаний показывают недостоверность по ЕГРЮЛ, у всех наблюдаются серьезные риски задержки платежей и солидные доли обязательств в балансах, сообщает СБИС. Все компании зарегистрированы в различных городах и районах Тюменской области, в том числе — в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске и Ярковском районе. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени признали банкротом одну из строительных компаний, связанных с топ-менеджерами холдинга ARSIB. Долг фирмы «Энки Строй» перед бюджетом приблизился к миллиарду рублей.