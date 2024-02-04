04 февраля 2024

В Тюменской области назревает нехватка строителей

В Тюмени ФНС выставила иски о банкротстве сразу 15 предприятиям малого бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос многоэтажного здания по ул. Ленина. Тюмень, строители, строящееся здание
Налоговая банкротит сразу 15 компаний, восемь из которых связаны со строительством и логистикой Фото:

В Тюменской области из-за банкротства строительных компаний назревает дефицит подрядчиков. Налоговая выставила сразу 15 исков о банкротстве, восемь из которых адресованы строителям и перевозчикам, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Зарегистрировано 15 исков о банкротстве. Во всех случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Среди 15 ответчиков шесть подрядчиков в сфере строительства, два — в сфере логистики и перевозки грузов, еще семь занимаются различными видами деятельности. Иски приняты, но пока не поступили в работу», — сообщает система «Электронное правосудие».

По данным СБИС, общая сумма долга указанных компаний превышает 32 млн рублей. В настоящий момент в них трудятся больше 40 человек. Часть компаний показывают недостоверность по ЕГРЮЛ, у всех наблюдаются серьезные риски задержки платежей и солидные доли обязательств в балансах, сообщает СБИС. Все компании зарегистрированы в различных городах и районах Тюменской области, в том числе — в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске и Ярковском районе.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени признали банкротом одну из строительных компаний, связанных с топ-менеджерами холдинга ARSIB. Долг фирмы «Энки Строй» перед бюджетом приблизился к миллиарду рублей.

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В Тюменской области из-за банкротства строительных компаний назревает дефицит подрядчиков. Налоговая выставила сразу 15 исков о банкротстве, восемь из которых адресованы строителям и перевозчикам, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрировано 15 исков о банкротстве. Во всех случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Среди 15 ответчиков шесть подрядчиков в сфере строительства, два — в сфере логистики и перевозки грузов, еще семь занимаются различными видами деятельности. Иски приняты, но пока не поступили в работу», — сообщает система «Электронное правосудие». По данным СБИС, общая сумма долга указанных компаний превышает 32 млн рублей. В настоящий момент в них трудятся больше 40 человек. Часть компаний показывают недостоверность по ЕГРЮЛ, у всех наблюдаются серьезные риски задержки платежей и солидные доли обязательств в балансах, сообщает СБИС. Все компании зарегистрированы в различных городах и районах Тюменской области, в том числе — в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске и Ярковском районе. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени признали банкротом одну из строительных компаний, связанных с топ-менеджерами холдинга ARSIB. Долг фирмы «Энки Строй» перед бюджетом приблизился к миллиарду рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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