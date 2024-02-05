Митрополит организовал прощание с екатеринбургским журналистом Худяковым

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Екатеринбург, худяков эдуард
Коллегам и зрителям Эдуард Худяков запомнился смелым и саркастичным журналистом Фото:

Екатеринбургская епархия и в частности митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) взяли на себя хлопоты по организации прощания с журналистом Эдуардом Худяковым. Об этом URA.RU рассказал знакомый Худякова и подтвердила жена.

«Да, помогают [епархия и владыка]. Все помогают — просто чем могут», — сказала Ирина.

Как пояснили URA.RU близкие Худякова, он был глубоко верующим человеком. С РПЦ журналист сблизился еще во времена губернаторства Михаила Мишарина. Особенно дружен Эдуард Худяков был, по словам окружения, с настоятелем Храма на Крови Максимом Миняйло. Но общался и с владыкой Евгением.

Эдуард Худяков скоропостижно скончался 4 февраля от пневмонии. Известность журналист получил в 1990-е годы. Он работал специальным корреспондентом «Интерфакса-Урал», а позже основал информационную службу регионального телеканала АТН. Там он долгие годы вел еженедельную аналитическую программу «Эпилог», которой засматривалась вся политтусовка региона.

Позднее, в том числе и в последние годы, Худяков работал политтехнологом. У журналиста остались жена и трое детей. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования семье и близким Эдуарда Худякова.

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Екатеринбургская епархия и в частности митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) взяли на себя хлопоты по организации прощания с журналистом Эдуардом Худяковым. Об этом URA.RU рассказал знакомый Худякова и подтвердила жена. «Да, помогают [епархия и владыка]. Все помогают — просто чем могут», — сказала Ирина. Как пояснили URA.RU близкие Худякова, он был глубоко верующим человеком. С РПЦ журналист сблизился еще во времена губернаторства Михаила Мишарина. Особенно дружен Эдуард Худяков был, по словам окружения, с настоятелем Храма на Крови Максимом Миняйло. Но общался и с владыкой Евгением. Эдуард Худяков скоропостижно скончался 4 февраля от пневмонии. Известность журналист получил в 1990-е годы. Он работал специальным корреспондентом «Интерфакса-Урал», а позже основал информационную службу регионального телеканала АТН. Там он долгие годы вел еженедельную аналитическую программу «Эпилог», которой засматривалась вся политтусовка региона. Позднее, в том числе и в последние годы, Худяков работал политтехнологом. У журналиста остались жена и трое детей. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования семье и близким Эдуарда Худякова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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