Митрополит организовал прощание с екатеринбургским журналистом Худяковым

05 февраля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Коллегам и зрителям Эдуард Худяков запомнился смелым и саркастичным журналистом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургская епархия и в частности митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) взяли на себя хлопоты по организации прощания с журналистом Эдуардом Худяковым. Об этом URA.RU рассказал знакомый Худякова и подтвердила жена. «Да, помогают [епархия и владыка]. Все помогают — просто чем могут», — сказала Ирина. Как пояснили URA.RU близкие Худякова, он был глубоко верующим человеком. С РПЦ журналист сблизился еще во времена губернаторства Михаила Мишарина. Особенно дружен Эдуард Худяков был, по словам окружения, с настоятелем Храма на Крови Максимом Миняйло. Но общался и с владыкой Евгением. Эдуард Худяков скоропостижно скончался 4 февраля от пневмонии. Известность журналист получил в 1990-е годы. Он работал специальным корреспондентом «Интерфакса-Урал», а позже основал информационную службу регионального телеканала АТН. Там он долгие годы вел еженедельную аналитическую программу «Эпилог», которой засматривалась вся политтусовка региона. Позднее, в том числе и в последние годы, Худяков работал политтехнологом. У журналиста остались жена и трое детей. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования семье и близким Эдуарда Худякова.

Екатеринбургская епархия и в частности митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) взяли на себя хлопоты по организации прощания с журналистом Эдуардом Худяковым. Об этом URA.RU рассказал знакомый Худякова и подтвердила жена. «Да, помогают [епархия и владыка]. Все помогают — просто чем могут», — сказала Ирина. Как пояснили URA.RU близкие Худякова, он был глубоко верующим человеком. С РПЦ журналист сблизился еще во времена губернаторства Михаила Мишарина. Особенно дружен Эдуард Худяков был, по словам окружения, с настоятелем Храма на Крови Максимом Миняйло. Но общался и с владыкой Евгением. Эдуард Худяков скоропостижно скончался 4 февраля от пневмонии. Известность журналист получил в 1990-е годы. Он работал специальным корреспондентом «Интерфакса-Урал», а позже основал информационную службу регионального телеканала АТН. Там он долгие годы вел еженедельную аналитическую программу «Эпилог», которой засматривалась вся политтусовка региона. Позднее, в том числе и в последние годы, Худяков работал политтехнологом. У журналиста остались жена и трое детей. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования семье и близким Эдуарда Худякова.