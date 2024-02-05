Малинкович отказался оспаривать решение ЦИК, если его не зарегистрируют

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малинкович Сергей. Челябинск, портрет, малинкович сергей
Сергей Малинкович заявил, что не будет обжаливать решение ЦИК Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты РФ Сергей Малинкович от партии «Коммунисты России» заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК, если ему откажут в регистрации. До этого в его подписях был найден брак.

«Не буду оспаривать решение ЦИК, если откажут в регистрации кандидатом на должность президента РФ», — заявил Сергей Малинкович. Его слова приводит РИА Новости. До этого замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Малинкович сдал подписи мертвых людей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты РФ Сергей Малинкович от партии «Коммунисты России» заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК, если ему откажут в регистрации. До этого в его подписях был найден брак. «Не буду оспаривать решение ЦИК, если откажут в регистрации кандидатом на должность президента РФ», — заявил Сергей Малинкович. Его слова приводит РИА Новости. До этого замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Малинкович сдал подписи мертвых людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...