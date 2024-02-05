Малинкович отказался оспаривать решение ЦИК, если его не зарегистрируют

05 февраля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Сергей Малинкович заявил, что не будет обжаливать решение ЦИК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты РФ Сергей Малинкович от партии «Коммунисты России» заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК, если ему откажут в регистрации. До этого в его подписях был найден брак. «Не буду оспаривать решение ЦИК, если откажут в регистрации кандидатом на должность президента РФ», — заявил Сергей Малинкович. Его слова приводит РИА Новости. До этого замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Малинкович сдал подписи мертвых людей.

Кандидат в президенты РФ Сергей Малинкович от партии «Коммунисты России» заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК, если ему откажут в регистрации. До этого в его подписях был найден брак. «Не буду оспаривать решение ЦИК, если откажут в регистрации кандидатом на должность президента РФ», — заявил Сергей Малинкович. Его слова приводит РИА Новости. До этого замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Малинкович сдал подписи мертвых людей.