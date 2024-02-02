ЦИК заподозрил, что двое кандидатов в президенты собирали подписи у мертвых

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
В ЦИК заподозрили кандидатов в сборе подписей мертвецов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Центризбиркоме заподозрили кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина в сборе подписей от людей, которых уже нет в живых. Об этом заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — сказал Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЦИК выявил недочеты в оформлении документов кандидатов и блогеров Анатолия Баташева и Рады Русских. По данным комиссии, они не передали протокол об итогах сбора подписей от избирателей, которые нужны для регистрации.

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В Центризбиркоме заподозрили кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина в сборе подписей от людей, которых уже нет в живых. Об этом заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. «Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — сказал Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что ЦИК выявил недочеты в оформлении документов кандидатов и блогеров Анатолия Баташева и Рады Русских. По данным комиссии, они не передали протокол об итогах сбора подписей от избирателей, которые нужны для регистрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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