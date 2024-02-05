Стало известно, где нашли труп сына свердловского бизнесмена

Сын бизнесмена из Нижнего Тагила скончался в гостях у бабушки
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Подросток учился в Политехнической гимназии в Нижнем Тагиле Фото:

Сын одного из бизнесменов Нижнего Тагила (Свердловская область) Алексей (имя изменено) скончался в гостях у бабушки. Об этом URA.RU сообщил один из одноклассников погибшего.

Подросток учился в Политехнической гимназии. «Сегодня утром у нас отменили урок „Разговоры о важном“. К нам в класс пришел директор и сообщила о смерти Леши. Она сказала, что он гостил у бабушки, отошел поиграть в компьютер и все», — пояснил подросток. По его словам, бабушка в этот момент была в соседнем коттедже. В СУ СК по Свердловской области воздержались от комментариев по теме.

Мальчику было 15 лет. По данным TagilCity, рядом с его трупом нашли оружие, которое обычно хранилось в сейфе отца. В семье, кроме погибшего, есть еще двое детей. Алексей был самым старшим. Его отец — предприниматель. По данным СБИС, ему принадлежит строительная компания.

Родители Алексея в разводе. Они обратились в суд, чтобы разделить имущество и решить, с кем будут жить несовершеннолетние дети.

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Сын одного из бизнесменов Нижнего Тагила (Свердловская область) Алексей (имя изменено) скончался в гостях у бабушки. Об этом URA.RU сообщил один из одноклассников погибшего. Подросток учился в Политехнической гимназии. «Сегодня утром у нас отменили урок „Разговоры о важном“. К нам в класс пришел директор и сообщила о смерти Леши. Она сказала, что он гостил у бабушки, отошел поиграть в компьютер и все», — пояснил подросток. По его словам, бабушка в этот момент была в соседнем коттедже. В СУ СК по Свердловской области воздержались от комментариев по теме. Мальчику было 15 лет. По данным TagilCity, рядом с его трупом нашли оружие, которое обычно хранилось в сейфе отца. В семье, кроме погибшего, есть еще двое детей. Алексей был самым старшим. Его отец — предприниматель. По данным СБИС, ему принадлежит строительная компания. Родители Алексея в разводе. Они обратились в суд, чтобы разделить имущество и решить, с кем будут жить несовершеннолетние дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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