Стало известно, где нашли труп сына свердловского бизнесмена

Сын бизнесмена из Нижнего Тагила скончался в гостях у бабушки

05 февраля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Подросток учился в Политехнической гимназии в Нижнем Тагиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сын одного из бизнесменов Нижнего Тагила (Свердловская область) Алексей (имя изменено) скончался в гостях у бабушки. Об этом URA.RU сообщил один из одноклассников погибшего. Подросток учился в Политехнической гимназии. «Сегодня утром у нас отменили урок „Разговоры о важном“. К нам в класс пришел директор и сообщила о смерти Леши. Она сказала, что он гостил у бабушки, отошел поиграть в компьютер и все», — пояснил подросток. По его словам, бабушка в этот момент была в соседнем коттедже. В СУ СК по Свердловской области воздержались от комментариев по теме. Мальчику было 15 лет. По данным TagilCity, рядом с его трупом нашли оружие, которое обычно хранилось в сейфе отца. В семье, кроме погибшего, есть еще двое детей. Алексей был самым старшим. Его отец — предприниматель. По данным СБИС, ему принадлежит строительная компания. Родители Алексея в разводе. Они обратились в суд, чтобы разделить имущество и решить, с кем будут жить несовершеннолетние дети.

Сын одного из бизнесменов Нижнего Тагила (Свердловская область) Алексей (имя изменено) скончался в гостях у бабушки. Об этом URA.RU сообщил один из одноклассников погибшего. Подросток учился в Политехнической гимназии. «Сегодня утром у нас отменили урок „Разговоры о важном“. К нам в класс пришел директор и сообщила о смерти Леши. Она сказала, что он гостил у бабушки, отошел поиграть в компьютер и все», — пояснил подросток. По его словам, бабушка в этот момент была в соседнем коттедже. В СУ СК по Свердловской области воздержались от комментариев по теме. Мальчику было 15 лет. По данным TagilCity, рядом с его трупом нашли оружие, которое обычно хранилось в сейфе отца. В семье, кроме погибшего, есть еще двое детей. Алексей был самым старшим. Его отец — предприниматель. По данным СБИС, ему принадлежит строительная компания. Родители Алексея в разводе. Они обратились в суд, чтобы разделить имущество и решить, с кем будут жить несовершеннолетние дети.