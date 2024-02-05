В Тюмени за миллион рублей продают эротические открытки 19 века

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Тюмень, купюры, оплата, карта мир, деньги, купюра 5000
За эротические картинки из прошлого продавец просит миллион рублей Фото:

В Тюмени выставили на продажу винтажные эротические открытки за один миллион рублей. Информация опубликована на сайте бесплатных объявлений. Со слов продавца, открытки датируются 1890 годом.

«Большая частная коллекция. Тематика разная,1890—1990 года. Стоимость: миллион рублей», — указано в объявлении.

К своему объявлению автор приложил фото открыток. На одной черно-белой открытке изображена дама с оголенным декольте и плечом, лежащая на диване. На другом — девушка в полный рост в откровенном платье.

Помимо этих, в коллекции продавца еще несколько цветных открыток. На них изображены портреты детей, рисунки животных и символика СССР.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени выставили на продажу винтажные эротические открытки за один миллион рублей. Информация опубликована на сайте бесплатных объявлений. Со слов продавца, открытки датируются 1890 годом. «Большая частная коллекция. Тематика разная,1890—1990 года. Стоимость: миллион рублей», — указано в объявлении. К своему объявлению автор приложил фото открыток. На одной черно-белой открытке изображена дама с оголенным декольте и плечом, лежащая на диване. На другом — девушка в полный рост в откровенном платье. Помимо этих, в коллекции продавца еще несколько цветных открыток. На них изображены портреты детей, рисунки животных и символика СССР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...