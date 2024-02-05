В Тюмени за миллион рублей продают эротические открытки 19 века

За эротические картинки из прошлого продавец просит миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени выставили на продажу винтажные эротические открытки за один миллион рублей. Информация опубликована на сайте бесплатных объявлений. Со слов продавца, открытки датируются 1890 годом.

«Большая частная коллекция. Тематика разная,1890—1990 года. Стоимость: миллион рублей», — указано в объявлении.

К своему объявлению автор приложил фото открыток. На одной черно-белой открытке изображена дама с оголенным декольте и плечом, лежащая на диване. На другом — девушка в полный рост в откровенном платье.

Помимо этих, в коллекции продавца еще несколько цветных открыток. На них изображены портреты детей, рисунки животных и символика СССР.