В Челябинской области из-за метелей закроют часть региональных дорог

Метели срывают транспортное сообщение на юге Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за сильных метелей и снегопадов 5 февраля закроют для транспорта восемь дорог регионального значения. Ограничение продлится ориентировочно до утра 6 февраля, сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона.

«Движение тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на ряде дорог юга области ограничивается с 18:00 5 февраля и до 09:00 6 февраля. Причина перерыва в движении транспорта — обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ограничения распространяются на следующие дорогам регионального значения:

Павловский — Айдырлинский Оренбургской области;

Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, участок км 147-км 210;

Бреды — Синий Шихан;

Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130;

Фершампенуаз — Париж — Джабык;

Нагайбакский — Фершампенуаз;

Татищево — Кужебаевский — Париж;

Куликовский — Лесные Поляны.

На юг региона направлена дополнительная дорожная техника для расчистки дорог и борьбы со стихией. Также на проблемных участках трасс будет организовано круглосуточное дежурство ГИБДД.