В Челябинской области из-за метелей закроют часть региональных дорог

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Метели срывают транспортное сообщение на юге Челябинской области Фото:

В Челябинской области из-за сильных метелей и снегопадов 5 февраля закроют для транспорта восемь дорог регионального значения. Ограничение продлится ориентировочно до утра 6 февраля, сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона.

«Движение тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на ряде дорог юга области ограничивается с 18:00 5 февраля и до 09:00 6 февраля. Причина перерыва в движении транспорта — обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ограничения распространяются на следующие дорогам регионального значения:

  • Павловский — Айдырлинский Оренбургской области;
  • Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, участок км 147-км 210;
  • Бреды — Синий Шихан;
  • Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130;
  • Фершампенуаз — Париж — Джабык;
  • Нагайбакский — Фершампенуаз;
  • Татищево — Кужебаевский — Париж;
  • Куликовский — Лесные Поляны.

На юг региона направлена дополнительная дорожная техника для расчистки дорог и борьбы со стихией. Также на проблемных участках трасс будет организовано круглосуточное дежурство ГИБДД.

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В Челябинской области из-за сильных метелей и снегопадов 5 февраля закроют для транспорта восемь дорог регионального значения. Ограничение продлится ориентировочно до утра 6 февраля, сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона. «Движение тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на ряде дорог юга области ограничивается с 18:00 5 февраля и до 09:00 6 февраля. Причина перерыва в движении транспорта — обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ограничения распространяются на следующие дорогам регионального значения: На юг региона направлена дополнительная дорожная техника для расчистки дорог и борьбы со стихией. Также на проблемных участках трасс будет организовано круглосуточное дежурство ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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