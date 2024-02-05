В Челябинской области из-за метелей закроют часть региональных дорог

В Челябинской области из-за сильных метелей и снегопадов 5 февраля закроют для транспорта восемь дорог регионального значения. Ограничение продлится ориентировочно до утра 6 февраля, сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона.
«Движение тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на ряде дорог юга области ограничивается с 18:00 5 февраля и до 09:00 6 февраля. Причина перерыва в движении транспорта — обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ограничения распространяются на следующие дорогам регионального значения:
- Павловский — Айдырлинский Оренбургской области;
- Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, участок км 147-км 210;
- Бреды — Синий Шихан;
- Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана км 57 — км 130;
- Фершампенуаз — Париж — Джабык;
- Нагайбакский — Фершампенуаз;
- Татищево — Кужебаевский — Париж;
- Куликовский — Лесные Поляны.
На юг региона направлена дополнительная дорожная техника для расчистки дорог и борьбы со стихией. Также на проблемных участках трасс будет организовано круглосуточное дежурство ГИБДД.
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