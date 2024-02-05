В центре Кургана продают восемь квартир-студий для размещения гостиницы. Недвижимость оценивают в 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с популярными объявлениями.
«Пpoдaется кoммepчеcкое помещeние в цeнтрe горoдa для вeдeния гостиничного бизнеcа. Пoмeщениe состоит из восьми отдельных oднокомнатных квapтир-студий, pаcпoлoжeнныx в изoлирoванном блoке. Стоимость: 15 000 000 рублей», — говорится в объявлении.
По словам владельца жилья, в квартирах выполнен качественный ремонт «под ключ». Обременений, ограничений и задолженностей не имеется. Предлагается возможность оформления недвижимости жилыми помещениями.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу правительственную гостиницу «Зауралье». Ее оценили в 81 млн рублей. Один квадратный метр двухзвездочной гостиницы стоит более 121 тысячи рублей.
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