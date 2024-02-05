05 февраля 2024

В Кургане продают квартиры-студии под гостиницу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка. Екатеринбург, мебель, квартира, ипотека, окно, жилье, комната
В Кургане квартиры-студии предлагают использовать под гостиницу Фото:

В центре Кургана продают восемь квартир-студий для размещения гостиницы. Недвижимость оценивают в 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с популярными объявлениями.

«Пpoдaется кoммepчеcкое помещeние в цeнтрe горoдa для вeдeния гостиничного бизнеcа. Пoмeщениe состоит из восьми отдельных oднокомнатных квapтир-студий, pаcпoлoжeнныx в изoлирoванном блoке. Стоимость: 15 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

По словам владельца жилья, в квартирах выполнен качественный ремонт «под ключ». Обременений, ограничений и задолженностей не имеется. Предлагается возможность оформления недвижимости жилыми помещениями.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу правительственную гостиницу «Зауралье». Ее оценили в 81 млн рублей. Один квадратный метр двухзвездочной гостиницы стоит более 121 тысячи рублей.

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В центре Кургана продают восемь квартир-студий для размещения гостиницы. Недвижимость оценивают в 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с популярными объявлениями. «Пpoдaется кoммepчеcкое помещeние в цeнтрe горoдa для вeдeния гостиничного бизнеcа. Пoмeщениe состоит из восьми отдельных oднокомнатных квapтир-студий, pаcпoлoжeнныx в изoлирoванном блoке. Стоимость: 15 000 000 рублей», — говорится в объявлении. По словам владельца жилья, в квартирах выполнен качественный ремонт «под ключ». Обременений, ограничений и задолженностей не имеется. Предлагается возможность оформления недвижимости жилыми помещениями. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу правительственную гостиницу «Зауралье». Ее оценили в 81 млн рублей. Один квадратный метр двухзвездочной гостиницы стоит более 121 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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