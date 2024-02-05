В Кургане продают квартиры-студии под гостиницу. Скрин

06 февраля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

В Кургане квартиры-студии предлагают использовать под гостиницу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В центре Кургана продают восемь квартир-студий для размещения гостиницы. Недвижимость оценивают в 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с популярными объявлениями. «Пpoдaется кoммepчеcкое помещeние в цeнтрe горoдa для вeдeния гостиничного бизнеcа. Пoмeщениe состоит из восьми отдельных oднокомнатных квapтир-студий, pаcпoлoжeнныx в изoлирoванном блoке. Стоимость: 15 000 000 рублей», — говорится в объявлении. По словам владельца жилья, в квартирах выполнен качественный ремонт «под ключ». Обременений, ограничений и задолженностей не имеется. Предлагается возможность оформления недвижимости жилыми помещениями. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу правительственную гостиницу «Зауралье». Ее оценили в 81 млн рублей. Один квадратный метр двухзвездочной гостиницы стоит более 121 тысячи рублей. Скрин: сайт популярных объявлений

В центре Кургана продают восемь квартир-студий для размещения гостиницы. Недвижимость оценивают в 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте с популярными объявлениями. «Пpoдaется кoммepчеcкое помещeние в цeнтрe горoдa для вeдeния гостиничного бизнеcа. Пoмeщениe состоит из восьми отдельных oднокомнатных квapтир-студий, pаcпoлoжeнныx в изoлирoванном блoке. Стоимость: 15 000 000 рублей», — говорится в объявлении. По словам владельца жилья, в квартирах выполнен качественный ремонт «под ключ». Обременений, ограничений и задолженностей не имеется. Предлагается возможность оформления недвижимости жилыми помещениями. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу правительственную гостиницу «Зауралье». Ее оценили в 81 млн рублей. Один квадратный метр двухзвездочной гостиницы стоит более 121 тысячи рублей.