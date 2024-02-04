Правительственную гостиницу «Зауралье» в Кургане оценили в 81 миллион рублей

Гостиницу «Зауралье» продают за 81 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти оценили правительственную гостиницу, которую использовали для проживания VIPов, в 81 миллион рублей. Информация об аукционе размещена на портале по продаже недвижимости. Стоимость одного квадратного метра объекта является самой большой ценой среди продаваемых гостиниц Кургана.

«Помещения гостиницы „Зауралье“ по улице Зорге, д. 28/I. Общая площадь: 666,5 квадратных метров. Цена: 80 978 000 рублей. Дата аукциона: первый квартал 2024 года», — говорится на портале. На двух этажах гостиницы расположено 10 номеров, в том числе класса люкс и полулюкс.

Стоимость одного квадратного метра двухзвездочной гостиницы «Зауралье» составляет более 121 тысячи рублей. Для сравнения, в ресторанно-гостиничном комплексе Versal категории «4 звезды», который продают за 200 млн, стоимость одного квадрата на четыре тысячи рублей меньше. (117 647 рублей). В гостиничном комплексе с кафе «Атриум» один квадратный метр оценивают в 55 739 рублей. При этом сам объект выставлен на продажу за 27 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти выставили на приватизацию гостиницу «Зауралье». Решение о продаже чиновники объяснили тем, что у правительства больше нет необходимости в имуществе. Еще одной из причин, по информации инсайдеров, стали сложности в обслуживании гостиницы. Также сообщалось, что против продажи объекта выступал депутат облдумы Сергей Федотов. Он заявлял, что гостиница является ликвидной и в ней можно было принимать делегации из Китая.

Правительственную гостиницу «Зауралье» оценили в 81 млн рублей Скрин: портал по продаже государственного имущества Курганской области