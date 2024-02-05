Мошенники под видом челябинского Роспотребнадзора обворовали частные клиники

Мошенники обращаются к руководителям частных клиник под видом Роспотребнадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске зафиксировали мошенническую схему по обману медицинских организаций. Неизвестные предлагают частным клиникам перечислять деньги представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«В Челябинске активизировались мошенники, которые обращаются к руководителям медицинских организаций от имени Роспотребнадзора по Челябинской области. Они предлагают перечислить деньги по различным поводам — от приобретения дорогого оборудования для ведомства до благотворительности», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре по региону.

Ведомство обратилось к предпринимателям с просьбой быть бдительными. Руководителей клиник призывают обращаться в полицию в подобных случаях.