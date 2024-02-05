Мошенники под видом челябинского Роспотребнадзора обворовали частные клиники

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Мошенники обращаются к руководителям частных клиник под видом Роспотребнадзора Фото:

В Челябинске зафиксировали мошенническую схему по обману медицинских организаций. Неизвестные предлагают частным клиникам перечислять деньги представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«В Челябинске активизировались мошенники, которые обращаются к руководителям медицинских организаций от имени Роспотребнадзора по Челябинской области. Они предлагают перечислить деньги по различным поводам — от приобретения дорогого оборудования для ведомства до благотворительности», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре по региону.

Ведомство обратилось к предпринимателям с просьбой быть бдительными. Руководителей клиник призывают обращаться в полицию в подобных случаях.

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В Челябинске зафиксировали мошенническую схему по обману медицинских организаций. Неизвестные предлагают частным клиникам перечислять деньги представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В Челябинске активизировались мошенники, которые обращаются к руководителям медицинских организаций от имени Роспотребнадзора по Челябинской области. Они предлагают перечислить деньги по различным поводам — от приобретения дорогого оборудования для ведомства до благотворительности», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре по региону. Ведомство обратилось к предпринимателям с просьбой быть бдительными. Руководителей клиник призывают обращаться в полицию в подобных случаях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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