04 февраля 2024
03 февраля 2024

В отдаленном районе ЯНАО отремонтируют детский сад за 35 миллионов рублей

В селе Мужи к сентябрю завершат капитальный ремонт в детском саду «Олененок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
В сентябре 2024 года дети из Шурышкарского района пойдут в обновленный детский сад Фото:

В селе Мужи (ЯНАО) на ремонт детского сада «Олененок» потратят более 35 миллионов рублей. Работы должны закончиться к сентябрю 2024 года, следует из информации в карточке закупки.

«Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: Детский сад „Олененок“ на 120 мест, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Мужи. Максимальная цена контракта составляет 35 513 945 рублей 96 копеек. Окончание строительства: 30 августа 2024 года», — следует из информации, опубликованной на платформе «Госзакупки».

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В селе Мужи (ЯНАО) на ремонт детского сада «Олененок» потратят более 35 миллионов рублей. Работы должны закончиться к сентябрю 2024 года, следует из информации в карточке закупки. «Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: Детский сад „Олененок“ на 120 мест, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Мужи. Максимальная цена контракта составляет 35 513 945 рублей 96 копеек. Окончание строительства: 30 августа 2024 года», — следует из информации, опубликованной на платформе «Госзакупки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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