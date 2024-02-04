В отдаленном районе ЯНАО отремонтируют детский сад за 35 миллионов рублей

В сентябре 2024 года дети из Шурышкарского района пойдут в обновленный детский сад
В селе Мужи (ЯНАО) на ремонт детского сада «Олененок» потратят более 35 миллионов рублей. Работы должны закончиться к сентябрю 2024 года, следует из информации в карточке закупки.
«Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: Детский сад „Олененок“ на 120 мест, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Мужи. Максимальная цена контракта составляет 35 513 945 рублей 96 копеек. Окончание строительства: 30 августа 2024 года», — следует из информации, опубликованной на платформе «Госзакупки».
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