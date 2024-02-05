Восемь свердловчан получили награды от Путина

Восемь жителей Свердловской области получили почетные звания и награды от президента России Владимира Путина. В списке награжденных — пилоты «Уральских авиалиний», сотрудник СвЖД и другие. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За трудовые успехи медали ордена за заслуги перед отечеством второй степени получили Олег Косменюк — замгендиректор ПАО «Эл5 — Энерго» и его коллега Жанна Седова. Почетное звание заслуженного работника культуры присвоили Ирине Тереховой, сотруднице свердловского Дворца народного творчества.
Двум инструкторам «Уральских авиалиний» — Андрею Дубровину и Игорю Попову — дали знаки отличия «За наставничество», а командирам воздушных судов — Евгению Евдокевичу и Владимиру Кобякову — присвоили звания заслуженных пилотов России. Начальник службы технической политики СвЖД Сергей Лунев стал заслуженным работником транспорта.
До этого Владимир Путин награждал свердловчан в новогодние праздники. Он отметил работу шестерых сотрудников свердловских предприятий.
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