Житель ХМАО раскрыл, сколько стоит перезимовать в Таиланде

Турист из Нижневартовска тратит на жизнь в Таиланде по 80 тысяч в месяц

06 февраля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Турист из ХМАО тратит по 80 тысяч рублей в месяц на жизнь в Таиланде Фото: Денис Моргунов © URA.RU Турист из Нижневартовска Павел ежемесячно тратит около 80 тысяч рублей на жизнь в Тайланде. Молодой человек отправился в тропики на зимовку. Основные статьи расходов Павел перечислил журналисту URA.RU. «Из России можно улететь в Таиланд в среднем за 30 тысяч рублей, но время от времени „выстреливают“ билеты по 15 тысяч и дешевле. Если вы приезжаете на зимовку, жилье значительно выгоднее снимать на пол года или год. Тогда, в случае вашего отъезда, нужно будет просто найти новых жильцов и перезаключить контракт на них. Чем больше срок контракта — тем дешевле жилье. Я плачу ежемесячно по 40 тысяч рублей за небольшой домик. Острова, как правило, чуть дороже, чем континент. Например, в Патайе жить очень дешево, там есть целые русские районы», — поделился путешественник. По его словам, в стоимость жилья обычно включен домашний интернет. Коммунальные платежи в Таиланде выше, чем в России: только за электричество придется платить примерно по 5 тысяч рублей. Жилье тайцы строят обычно либо без кухни, либо с очень маленьким кухонным пространством. Местные жители и туристы в основном питаются вне дома. Плотно поесть в местных кафе можно за 150-200 рублей. «В месяц у меня уходило порядка 20 тысяч рублей на питание, с учетом, что дома я не ел», — заметил Павел. «В Таиланде как туристы, так и местные ездят в основном на „байках“, так как общественный транспорт внутри городов не развит. Стоимость аренды „байка“ на месяц — около 8 тысяч рублей. Права при этом не нужны. Бензином можно заправиться на тысячу рублей, и этого хватит на месяц активной езды», — рассказал в беседе с журналистом вартовчанин. Туристы бесплатно могут пребывать в стране от 2-х до 3-х месяцев в зависимости от сезона. Поэтому еще один дополнительный расход, про который поведал Павел — бордерран. Это поездка до границы соседнего государства, чтобы обновить срок пребывания в стране. «Чаще всего люди без местного гражданства ездят в Лаос или Малайзию. Есть специальные компании, которые за оплату привозят автобус с туристами на границу, где те проходят досмотр, получают необходимые штампы. Сейчас это стоит больше 5 тысяч рублей с человека», — пояснил турист. Также к важным расходам молодой человек отнес покупку и пополнение местной сим-карты — примерно 500 рублей. В эту категорию затрат входит и медицинская страховка — 4-5 тысяч рублей в месяц. Ежемесячные платежи Павла в Таиланде составляют порядка 80 тысяч рублей. Дополнительные затраты — еще как минимум 60 тысяч рублей за все время зимовки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турист из Нижневартовска Павел ежемесячно тратит около 80 тысяч рублей на жизнь в Тайланде. Молодой человек отправился в тропики на зимовку. Основные статьи расходов Павел перечислил журналисту URA.RU. «Из России можно улететь в Таиланд в среднем за 30 тысяч рублей, но время от времени „выстреливают“ билеты по 15 тысяч и дешевле. Если вы приезжаете на зимовку, жилье значительно выгоднее снимать на пол года или год. Тогда, в случае вашего отъезда, нужно будет просто найти новых жильцов и перезаключить контракт на них. Чем больше срок контракта — тем дешевле жилье. Я плачу ежемесячно по 40 тысяч рублей за небольшой домик. Острова, как правило, чуть дороже, чем континент. Например, в Патайе жить очень дешево, там есть целые русские районы», — поделился путешественник. По его словам, в стоимость жилья обычно включен домашний интернет. Коммунальные платежи в Таиланде выше, чем в России: только за электричество придется платить примерно по 5 тысяч рублей. Жилье тайцы строят обычно либо без кухни, либо с очень маленьким кухонным пространством. Местные жители и туристы в основном питаются вне дома. Плотно поесть в местных кафе можно за 150-200 рублей. «В месяц у меня уходило порядка 20 тысяч рублей на питание, с учетом, что дома я не ел», — заметил Павел. «В Таиланде как туристы, так и местные ездят в основном на „байках“, так как общественный транспорт внутри городов не развит. Стоимость аренды „байка“ на месяц — около 8 тысяч рублей. Права при этом не нужны. Бензином можно заправиться на тысячу рублей, и этого хватит на месяц активной езды», — рассказал в беседе с журналистом вартовчанин. Туристы бесплатно могут пребывать в стране от 2-х до 3-х месяцев в зависимости от сезона. Поэтому еще один дополнительный расход, про который поведал Павел — бордерран. Это поездка до границы соседнего государства, чтобы обновить срок пребывания в стране. «Чаще всего люди без местного гражданства ездят в Лаос или Малайзию. Есть специальные компании, которые за оплату привозят автобус с туристами на границу, где те проходят досмотр, получают необходимые штампы. Сейчас это стоит больше 5 тысяч рублей с человека», — пояснил турист. Также к важным расходам молодой человек отнес покупку и пополнение местной сим-карты — примерно 500 рублей. В эту категорию затрат входит и медицинская страховка — 4-5 тысяч рублей в месяц. Ежемесячные платежи Павла в Таиланде составляют порядка 80 тысяч рублей. Дополнительные затраты — еще как минимум 60 тысяч рублей за все время зимовки.