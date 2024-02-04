В ХМАО до заморозков вводятся весовые ограничения проезда по зимникам

05 февраля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Ограничения продлятся до заморозков Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Кондинском районе (ХМАО) из-за потепления вводится весовое ограничение на проезд по автозимникам. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 градусов, с 06.02.2024 года на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Кондинском районе вводится ограничение движения транспортных средств массой более пять тонн. Ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме», — указано в сообщении. Будут ли действовать весовые ограничения для экстренных служб и автобусов, в сообщении не сказано. Продлятся ограничения до устойчивых минусовых температур сказано в канале. Передвигаться на автомобилях свыше пяти тонн будет запрещено на следующих переправах: «пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезды к с. Ямки и д. Юмас», «пгт. Кондинский — с. Болчары», «с. Болчары — с. Алтай — д. Кама», «пгт. Кондинское — д. Никулкина», «пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур», «Подъезд к с. Карым», «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели ограничения передвижения автотранспорта на четырех автозимниках. До погребного и Каменного могут проехать машины легче 10 тонн.

В Кондинском районе (ХМАО) из-за потепления вводится весовое ограничение на проезд по автозимникам. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 градусов, с 06.02.2024 года на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Кондинском районе вводится ограничение движения транспортных средств массой более пять тонн. Ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме», — указано в сообщении. Будут ли действовать весовые ограничения для экстренных служб и автобусов, в сообщении не сказано. Продлятся ограничения до устойчивых минусовых температур сказано в канале. Передвигаться на автомобилях свыше пяти тонн будет запрещено на следующих переправах: «пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезды к с. Ямки и д. Юмас», «пгт. Кондинский — с. Болчары», «с. Болчары — с. Алтай — д. Кама», «пгт. Кондинское — д. Никулкина», «пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур», «Подъезд к с. Карым», «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели ограничения передвижения автотранспорта на четырех автозимниках. До погребного и Каменного могут проехать машины легче 10 тонн.