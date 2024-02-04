04 февраля 2024

В ХМАО до заморозков вводятся весовые ограничения проезда по зимникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Ограничения продлятся до заморозков Фото:

В Кондинском районе (ХМАО) из-за потепления вводится весовое ограничение на проезд по автозимникам. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор».

«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 градусов, с 06.02.2024 года на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Кондинском районе вводится ограничение движения транспортных средств массой более пять тонн. Ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме», — указано в сообщении.

Будут ли действовать весовые ограничения для экстренных служб и автобусов, в сообщении не сказано. Продлятся ограничения до устойчивых минусовых температур сказано в канале. Передвигаться на автомобилях свыше пяти тонн будет запрещено на следующих переправах: «пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезды к с. Ямки и д. Юмас», «пгт. Кондинский — с. Болчары», «с. Болчары — с. Алтай — д. Кама», «пгт. Кондинское — д. Никулкина», «пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур», «Подъезд к с. Карым», «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели ограничения передвижения автотранспорта на четырех автозимниках. До погребного и Каменного могут проехать машины легче 10 тонн.

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В Кондинском районе (ХМАО) из-за потепления вводится весовое ограничение на проезд по автозимникам. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 градусов, с 06.02.2024 года на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Кондинском районе вводится ограничение движения транспортных средств массой более пять тонн. Ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме», — указано в сообщении. Будут ли действовать весовые ограничения для экстренных служб и автобусов, в сообщении не сказано. Продлятся ограничения до устойчивых минусовых температур сказано в канале. Передвигаться на автомобилях свыше пяти тонн будет запрещено на следующих переправах: «пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезды к с. Ямки и д. Юмас», «пгт. Кондинский — с. Болчары», «с. Болчары — с. Алтай — д. Кама», «пгт. Кондинское — д. Никулкина», «пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур», «Подъезд к с. Карым», «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели ограничения передвижения автотранспорта на четырех автозимниках. До погребного и Каменного могут проехать машины легче 10 тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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