04 февраля 2024
03 февраля 2024

В столицу ЯНАО прибыли участники международного музыкального конкурса

В Салехарде встретили конкурсантов «Симфонии Ямала» из России, Китая и Франции
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыканты из России, Китая и Франции поборются за первенство в международном конкурсе «Симфония Ямала» Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили участников международного музыкального конкурса «Симфония Ямала», которые прилетели из разных городов России, Китая и Франции. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».

«Сегодня столица Ямала принимает участников международного конкурса молодых музыкантов „Симфония Ямала“. 15 исполнителей возрастом от 16 до 30 лет представляют Россию, Китай и Францию», — говорится в сообщении.

Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала» пройдет в Салехарде с 6 по 11 февраля. Мероприятие откроют юные таланты вместе со знаменитый пианист Денисом Мацуевым.

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили участников международного музыкального конкурса «Симфония Ямала», которые прилетели из разных городов России, Китая и Франции. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Сегодня столица Ямала принимает участников международного конкурса молодых музыкантов „Симфония Ямала“. 15 исполнителей возрастом от 16 до 30 лет представляют Россию, Китай и Францию», — говорится в сообщении. Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала» пройдет в Салехарде с 6 по 11 февраля. Мероприятие откроют юные таланты вместе со знаменитый пианист Денисом Мацуевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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