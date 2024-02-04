В столицу ЯНАО прибыли участники международного музыкального конкурса

Музыканты из России, Китая и Франции поборются за первенство в международном конкурсе «Симфония Ямала»
В аэропорту Салехарда (ЯНАО) встретили участников международного музыкального конкурса «Симфония Ямала», которые прилетели из разных городов России, Китая и Франции. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».
«Сегодня столица Ямала принимает участников международного конкурса молодых музыкантов „Симфония Ямала“. 15 исполнителей возрастом от 16 до 30 лет представляют Россию, Китай и Францию», — говорится в сообщении.
Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала» пройдет в Салехарде с 6 по 11 февраля. Мероприятие откроют юные таланты вместе со знаменитый пианист Денисом Мацуевым.
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