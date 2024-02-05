Погода в Тюмени станет опасной

Тюменцам предсказали штормовой ветер и гололед
В Тюменской области ожидается штормовой ветер, а в течение суток, начиная с 20:00 5 февраля, метеорологи прогнозируют гололед. Такие данные размещены на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедно-изморозевых отложениях. Период — с 20:00 5 февраля до 20:00 6 февраля», — сообщают синоптики.
Также с 20:00 5 февраля и до 08:00 6 февраля в регионе ожидается штормовой ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.
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