Погода в Тюмени станет опасной

В Тюмени 6 февраля ожидаются штормовой ветер и гололед

05 февраля 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Тюменцам предсказали штормовой ветер и гололед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области ожидается штормовой ветер, а в течение суток, начиная с 20:00 5 февраля, метеорологи прогнозируют гололед. Такие данные размещены на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедно-изморозевых отложениях. Период — с 20:00 5 февраля до 20:00 6 февраля», — сообщают синоптики. Также с 20:00 5 февраля и до 08:00 6 февраля в регионе ожидается штормовой ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.

В Тюменской области ожидается штормовой ветер, а в течение суток, начиная с 20:00 5 февраля, метеорологи прогнозируют гололед. Такие данные размещены на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедно-изморозевых отложениях. Период — с 20:00 5 февраля до 20:00 6 февраля», — сообщают синоптики. Также с 20:00 5 февраля и до 08:00 6 февраля в регионе ожидается штормовой ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.