Погода в Тюмени станет опасной

В Тюмени 6 февраля ожидаются штормовой ветер и гололед
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Тюменцам предсказали штормовой ветер и гололед Фото:

В Тюменской области ожидается штормовой ветер, а в течение суток, начиная с 20:00 5 февраля, метеорологи прогнозируют гололед. Такие данные размещены на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедно-изморозевых отложениях. Период — с 20:00 5 февраля до 20:00 6 февраля», — сообщают синоптики.

Также с 20:00 5 февраля и до 08:00 6 февраля в регионе ожидается штормовой ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.

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В Тюменской области ожидается штормовой ветер, а в течение суток, начиная с 20:00 5 февраля, метеорологи прогнозируют гололед. Такие данные размещены на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область. Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедно-изморозевых отложениях. Период — с 20:00 5 февраля до 20:00 6 февраля», — сообщают синоптики. Также с 20:00 5 февраля и до 08:00 6 февраля в регионе ожидается штормовой ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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