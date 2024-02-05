112: высокопоставленный таможенник задержан за дебош в Калининграде

05 февраля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Начальника тыла ФТС России генерал-лейтенанта Олега Завгороднего задержали за дебош в Калининграде Фото: Анна Майорова © URA.RU Начальника тыла ФТС России генерал-лейтенанта Олега Завгороднего задержала полиция. Ранее он устроил дебош в отеле Калининграда. «Высокопоставленный руководитель российской таможни в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения лежит в полицейском участке, громко матерится, угрожает служителям порядка увольнением, и даже пинает одного из них ногой», — сообщил telegram-канал 112. Там добавили, что Завгородний находится в одном из отделов полиции Калининграда, куда он прибыл для участия в ежегодной коллегии калининградской таможни. Отмечается, что возглавлял делегацию из Москвы заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник Андрей Струков. По данным канала, Завгородний вместе со Струковым заселились в пятизвездочный отель в Калининграде. Там они отметили начало командировки, а после ходили по коридорам, нецензурно выражались и приставали к постояльцам, а Завгородний даже затеял драку с охраной. В результате отель вызвал Росгвардию, которая задержала генерала. Однако калининградские таможенники убедили полицию его отпустить. URA.RU направило запрос в пресс-службу Федеральной таможенной службы России. Ответ ожидается.

Начальника тыла ФТС России генерал-лейтенанта Олега Завгороднего задержала полиция. Ранее он устроил дебош в отеле Калининграда. «Высокопоставленный руководитель российской таможни в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения лежит в полицейском участке, громко матерится, угрожает служителям порядка увольнением, и даже пинает одного из них ногой», — сообщил telegram-канал 112. Там добавили, что Завгородний находится в одном из отделов полиции Калининграда, куда он прибыл для участия в ежегодной коллегии калининградской таможни. Отмечается, что возглавлял делегацию из Москвы заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник Андрей Струков. По данным канала, Завгородний вместе со Струковым заселились в пятизвездочный отель в Калининграде. Там они отметили начало командировки, а после ходили по коридорам, нецензурно выражались и приставали к постояльцам, а Завгородний даже затеял драку с охраной. В результате отель вызвал Росгвардию, которая задержала генерала. Однако калининградские таможенники убедили полицию его отпустить. URA.RU направило запрос в пресс-службу Федеральной таможенной службы России. Ответ ожидается.