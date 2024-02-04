04 февраля 2024

В ХМАО колледж перевели на дистант из-за кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистант продлится до 19 февраля Фото:

В Нижневартовске учащихся социально-гуманитарного колледжа перевели на дистанционное обучение из-за кори. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин.

«Зафиксирован один случай заболевания кори. Они получили предписание Роспотребнадзора прекратить распространение», — сообщил Дренин.

Дистанционное обучение продлится до 19 февраля. В Роспотребнадзоре сообщили, что на дистант уходят только те, кто не имеет полный курс прививок от кори. Если по истечению карантинного срока не будут выявлены другие факты заболевания, учеба продолжится в стандартном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска переводят школы на дистант из-за кори и ОРВИ. На дистанционное обучение перевели учеников школ №10 и №40.

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В Нижневартовске учащихся социально-гуманитарного колледжа перевели на дистанционное обучение из-за кори. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин. «Зафиксирован один случай заболевания кори. Они получили предписание Роспотребнадзора прекратить распространение», — сообщил Дренин. Дистанционное обучение продлится до 19 февраля. В Роспотребнадзоре сообщили, что на дистант уходят только те, кто не имеет полный курс прививок от кори. Если по истечению карантинного срока не будут выявлены другие факты заболевания, учеба продолжится в стандартном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска переводят школы на дистант из-за кори и ОРВИ. На дистанционное обучение перевели учеников школ №10 и №40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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