В ХМАО колледж перевели на дистант из-за кори

В Нижневартовске учащихся социально-гуманитарного колледжа перевели на дистанционное обучение из-за кори. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин.
«Зафиксирован один случай заболевания кори. Они получили предписание Роспотребнадзора прекратить распространение», — сообщил Дренин.
Дистанционное обучение продлится до 19 февраля. В Роспотребнадзоре сообщили, что на дистант уходят только те, кто не имеет полный курс прививок от кори. Если по истечению карантинного срока не будут выявлены другие факты заболевания, учеба продолжится в стандартном режиме.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска переводят школы на дистант из-за кори и ОРВИ. На дистанционное обучение перевели учеников школ №10 и №40.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.