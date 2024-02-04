В ХМАО колледж перевели на дистант из-за кори

05 февраля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Дистант продлится до 19 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске учащихся социально-гуманитарного колледжа перевели на дистанционное обучение из-за кори. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин. «Зафиксирован один случай заболевания кори. Они получили предписание Роспотребнадзора прекратить распространение», — сообщил Дренин. Дистанционное обучение продлится до 19 февраля. В Роспотребнадзоре сообщили, что на дистант уходят только те, кто не имеет полный курс прививок от кори. Если по истечению карантинного срока не будут выявлены другие факты заболевания, учеба продолжится в стандартном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска переводят школы на дистант из-за кори и ОРВИ. На дистанционное обучение перевели учеников школ №10 и №40.

В Нижневартовске учащихся социально-гуманитарного колледжа перевели на дистанционное обучение из-за кори. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин. «Зафиксирован один случай заболевания кори. Они получили предписание Роспотребнадзора прекратить распространение», — сообщил Дренин. Дистанционное обучение продлится до 19 февраля. В Роспотребнадзоре сообщили, что на дистант уходят только те, кто не имеет полный курс прививок от кори. Если по истечению карантинного срока не будут выявлены другие факты заболевания, учеба продолжится в стандартном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска переводят школы на дистант из-за кори и ОРВИ. На дистанционное обучение перевели учеников школ №10 и №40.