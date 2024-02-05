Актера сериала «Глухарь» обвинили в государственной измене

Актеру Кириллу Канахину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), известному по роли в сериале «Глухарь», предъявили обвинения в государственной измене. Об этом сообщила московская прокуратура.
«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего Кирилла Канахина, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации)», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что в отношении Канахина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.
После начала СВО Канахин, прежде снимавшийся в сериалах, покинул РФ и вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Канахина, предполагаемого соучастника нападения на села в Брянской области, передает MK.RU.
*Кирилл Канахин — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Актеру Кириллу Канахину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), известному по роли в сериале «Глухарь», предъявили обвинения в государственной измене. Об этом сообщила московская прокуратура. «Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего Кирилла Канахина, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации)», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что в отношении Канахина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск. После начала СВО Канахин, прежде снимавшийся в сериалах, покинул РФ и вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Канахина, предполагаемого соучастника нападения на села в Брянской области, передает MK.RU. *Кирилл Канахин — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов