В Златоусте ГАЗель вылетела на остановку. Фото

05 февраля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

ДТП с пострадавшим произошло вечером 5 февраля (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фургон ГАЗель в Златоусте врезался в остановку вечером 5 февраля. В аварии пострадал молодой человек, сообщили URA.RU в пресс-центре управления ГИБДД по Челябинской области. «ДТП случилось на автодороге Машзавод — проспект Гагарина. Предварительно, 55-летний водитель грузового фургона ГАЗель проехал запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс. Находившийся на остановке 26-летний молодой человек получил травму», — пояснили в пресс-службе. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сейчас специалисты изучают состояние автомобиля и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о наказании виновных. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

Фургон ГАЗель в Златоусте врезался в остановку вечером 5 февраля. В аварии пострадал молодой человек, сообщили URA.RU в пресс-центре управления ГИБДД по Челябинской области. «ДТП случилось на автодороге Машзавод — проспект Гагарина. Предварительно, 55-летний водитель грузового фургона ГАЗель проехал запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс. Находившийся на остановке 26-летний молодой человек получил травму», — пояснили в пресс-службе. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сейчас специалисты изучают состояние автомобиля и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о наказании виновных.