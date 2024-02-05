Фургон ГАЗель в Златоусте врезался в остановку вечером 5 февраля. В аварии пострадал молодой человек, сообщили URA.RU в пресс-центре управления ГИБДД по Челябинской области.
«ДТП случилось на автодороге Машзавод — проспект Гагарина. Предварительно, 55-летний водитель грузового фургона ГАЗель проехал запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс. Находившийся на остановке 26-летний молодой человек получил травму», — пояснили в пресс-службе.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сейчас специалисты изучают состояние автомобиля и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о наказании виновных.
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