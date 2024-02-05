В Златоусте ГАЗель вылетела на остановку. Фото

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Взорванный дом. Расследование. Магнитогорск. Челябинская область, газель
ДТП с пострадавшим произошло вечером 5 февраля (фото из архива) Фото:

Фургон ГАЗель в Златоусте врезался в остановку вечером 5 февраля. В аварии пострадал молодой человек, сообщили URA.RU в пресс-центре управления ГИБДД по Челябинской области.

«ДТП случилось на автодороге Машзавод — проспект Гагарина. Предварительно, 55-летний водитель грузового фургона ГАЗель проехал запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс. Находившийся на остановке 26-летний молодой человек получил травму», — пояснили в пресс-службе.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сейчас специалисты изучают состояние автомобиля и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о наказании виновных.

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Фургон ГАЗель в Златоусте врезался в остановку вечером 5 февраля. В аварии пострадал молодой человек, сообщили URA.RU в пресс-центре управления ГИБДД по Челябинской области. «ДТП случилось на автодороге Машзавод — проспект Гагарина. Предварительно, 55-летний водитель грузового фургона ГАЗель проехал запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс. Находившийся на остановке 26-летний молодой человек получил травму», — пояснили в пресс-службе. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сейчас специалисты изучают состояние автомобиля и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о наказании виновных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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