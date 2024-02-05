Депутатам думы Тюмени придется заниматься спортом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Тюмень, тюменская городская дума, гордума, депутаты, гордума тюмень
Депутаты гордумы Тюмени нашли новый подход к спикеру Ивановой Фото:

Депутатам гордумы Тюмени придется участвовать в спартакиаде органов местного самоуправления и посещать тренировки. Теперь это новый тренд, позволяющий сблизиться с новым председателем Светалной Ивановой (бывшая учитель физкультуры). Об этом URA.RU рассказал инсайдер, близкий к думе.

«С приходом Светланы Ивановой спорт стал карьерной ступенью. Хочешь поближе познакомиться со спикером, наладить отношения?, — сходи с ней на общую тренировку. Сейчас такая возможность есть: она и ее команда готовятся к спартакиаде муниципальных служащих, они регулярно тренируются», — сообщают собеседники агентства

В думе к новому тренду относятся по разному. Многим народным избранникам уже давно за 60 лет, так что некоторые депутаты вписывают в состав спортивных команд вместо себя своих помощников или сотрудников аппарата. Наибольшую же инициативу по участию в спортивных мероприятиях проявляют новички думы.

Напомним, что спартакиада муниципальных служащих стартует в марте с соревнований по лыжным гонкам, а всего программа спартакиады состоит из 12 видов спорта. Точные даты проведения спартакиады пока не опубликованы.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутатам гордумы Тюмени придется участвовать в спартакиаде органов местного самоуправления и посещать тренировки. Теперь это новый тренд, позволяющий сблизиться с новым председателем Светалной Ивановой (бывшая учитель физкультуры). Об этом URA.RU рассказал инсайдер, близкий к думе. «С приходом Светланы Ивановой спорт стал карьерной ступенью. Хочешь поближе познакомиться со спикером, наладить отношения?, — сходи с ней на общую тренировку. Сейчас такая возможность есть: она и ее команда готовятся к спартакиаде муниципальных служащих, они регулярно тренируются», — сообщают собеседники агентства В думе к новому тренду относятся по разному. Многим народным избранникам уже давно за 60 лет, так что некоторые депутаты вписывают в состав спортивных команд вместо себя своих помощников или сотрудников аппарата. Наибольшую же инициативу по участию в спортивных мероприятиях проявляют новички думы. Напомним, что спартакиада муниципальных служащих стартует в марте с соревнований по лыжным гонкам, а всего программа спартакиады состоит из 12 видов спорта. Точные даты проведения спартакиады пока не опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...