Депутатам думы Тюмени придется заниматься спортом

Депутаты гордумы Тюмени нашли новый подход к спикеру Ивановой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутатам гордумы Тюмени придется участвовать в спартакиаде органов местного самоуправления и посещать тренировки. Теперь это новый тренд, позволяющий сблизиться с новым председателем Светалной Ивановой (бывшая учитель физкультуры). Об этом URA.RU рассказал инсайдер, близкий к думе.

«С приходом Светланы Ивановой спорт стал карьерной ступенью. Хочешь поближе познакомиться со спикером, наладить отношения?, — сходи с ней на общую тренировку. Сейчас такая возможность есть: она и ее команда готовятся к спартакиаде муниципальных служащих, они регулярно тренируются», — сообщают собеседники агентства

В думе к новому тренду относятся по разному. Многим народным избранникам уже давно за 60 лет, так что некоторые депутаты вписывают в состав спортивных команд вместо себя своих помощников или сотрудников аппарата. Наибольшую же инициативу по участию в спортивных мероприятиях проявляют новички думы.

Напомним, что спартакиада муниципальных служащих стартует в марте с соревнований по лыжным гонкам, а всего программа спартакиады состоит из 12 видов спорта. Точные даты проведения спартакиады пока не опубликованы.