Мизулина указала мэрии Екатеринбурга на наркограффити и тараканов в школе

05 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Мизулина призвала жителей Екатеринбурга сообщать о наркограффити чиновникам Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к властям Екатеринбурга с призывом бороться с рекламой наркомагазинов. В своем сообщении в telegram-канале она выделила микрорайон Химмаш. «Надеюсь, что особое внимание администрация города обратит на район Химмаш. Говорят, что там этих граффити полно», — написала Мизулина. Также она призвала жителей не оставаться равнодушными и сообщать о подобных проявлениях чиновникам. И опубликовала видео, как сама закрашивает номера телефонов баллончиком. Позднее Мизулина опубликовала скрин поступившего к ней сообщения о тараканах в столовой лицея №110 и котлетах с «кусочками бумаги и стекла». «На сегодняшней встрече дети из этой школы подтвердили информацию. Надеюсь, что администрация города обратит внимание», — отметила она. Мизулина, прославившаяся жалобами силовикам на деятелей культуры (в особенности рэперов), работает в уральской столице 4—6 февраля. Днем 5-го она встретилась с учениками школы №1, а 6 февраля планирует пообщаться со студентами УрФУ. Обновлено в 23:40: в четвертый абзац добавлена реплика Мизулиной по поводу качества питания в 110-м лицее.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к властям Екатеринбурга с призывом бороться с рекламой наркомагазинов. В своем сообщении в telegram-канале она выделила микрорайон Химмаш. «Надеюсь, что особое внимание администрация города обратит на район Химмаш. Говорят, что там этих граффити полно», — написала Мизулина. Также она призвала жителей не оставаться равнодушными и сообщать о подобных проявлениях чиновникам. И опубликовала видео, как сама закрашивает номера телефонов баллончиком. Позднее Мизулина опубликовала скрин поступившего к ней сообщения о тараканах в столовой лицея №110 и котлетах с «кусочками бумаги и стекла». «На сегодняшней встрече дети из этой школы подтвердили информацию. Надеюсь, что администрация города обратит внимание», — отметила она. Мизулина, прославившаяся жалобами силовикам на деятелей культуры (в особенности рэперов), работает в уральской столице 4—6 февраля. Днем 5-го она встретилась с учениками школы №1, а 6 февраля планирует пообщаться со студентами УрФУ. Обновлено в 23:40: в четвертый абзац добавлена реплика Мизулиной по поводу качества питания в 110-м лицее.