Мизулина указала мэрии Екатеринбурга на наркограффити и тараканов в школе

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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Мизулина призвала жителей Екатеринбурга сообщать о наркограффити чиновникам Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к властям Екатеринбурга с призывом бороться с рекламой наркомагазинов. В своем сообщении в telegram-канале она выделила микрорайон Химмаш.

«Надеюсь, что особое внимание администрация города обратит на район Химмаш. Говорят, что там этих граффити полно», — написала Мизулина. Также она призвала жителей не оставаться равнодушными и сообщать о подобных проявлениях чиновникам. И опубликовала видео, как сама закрашивает номера телефонов баллончиком.

Позднее Мизулина опубликовала скрин поступившего к ней сообщения о тараканах в столовой лицея №110 и котлетах с «кусочками бумаги и стекла». «На сегодняшней встрече дети из этой школы подтвердили информацию. Надеюсь, что администрация города обратит внимание», — отметила она.

Мизулина, прославившаяся жалобами силовикам на деятелей культуры (в особенности рэперов), работает в уральской столице 4—6 февраля. Днем 5-го она встретилась с учениками школы №1, а 6 февраля планирует пообщаться со студентами УрФУ.

Обновлено в 23:40: в четвертый абзац добавлена реплика Мизулиной по поводу качества питания в 110-м лицее.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к властям Екатеринбурга с призывом бороться с рекламой наркомагазинов. В своем сообщении в telegram-канале она выделила микрорайон Химмаш. «Надеюсь, что особое внимание администрация города обратит на район Химмаш. Говорят, что там этих граффити полно», — написала Мизулина. Также она призвала жителей не оставаться равнодушными и сообщать о подобных проявлениях чиновникам. И опубликовала видео, как сама закрашивает номера телефонов баллончиком. Позднее Мизулина опубликовала скрин поступившего к ней сообщения о тараканах в столовой лицея №110 и котлетах с «кусочками бумаги и стекла». «На сегодняшней встрече дети из этой школы подтвердили информацию. Надеюсь, что администрация города обратит внимание», — отметила она. Мизулина, прославившаяся жалобами силовикам на деятелей культуры (в особенности рэперов), работает в уральской столице 4—6 февраля. Днем 5-го она встретилась с учениками школы №1, а 6 февраля планирует пообщаться со студентами УрФУ. Обновлено в 23:40: в четвертый абзац добавлена реплика Мизулиной по поводу качества питания в 110-м лицее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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