04 февраля 2024

Екатеринбургские школьники встретили Мизулину криками. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина планирует пообщаться не только со школьниками, но и со студентами Фото:

Ученики школы №1 в Екатеринбурге, куда с лекцией приехала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, эмоционально встретили ее — громко скандировали фамилию, просили сфотографироваться и автографы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, также отправившийся на встречу.

«Мы очень часто смотрим на нее в соцсетях, радуемся ее успехам. И вообще она лучшая. Мы ее обожаем, ждали и хотели сфотографироваться. Больше всего нравится, как она блокирует всяких плохих людей в интернете. Это очень круто», — поделился один из школьников.

Екатерина Мизулина сделала несколько фотографий с учениками, помощники раздали заранее припасенные листовки с ее автографами и попросили мальчиков не задерживать гостью. Пообещав, что все фотографии будут после лекции.

Екатерина Мизулина прилетела в Екатеринбург 4 февраля. Одна из цель ее визита — борьба с рекламой наркошопов в виде граффити. Также глава Лиги безопасного интернета сходила здесь на концерт певца Shaman. Помимо выступления в школе №1 Мизулина планирует пообщаться со студентами УрФУ.

Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.

Екатерина Мизулина приехала в школу №1
Екатерина Мизулина приехала в школу №1
Фото:
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Ученики школы №1 в Екатеринбурге, куда с лекцией приехала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, эмоционально встретили ее — громко скандировали фамилию, просили сфотографироваться и автографы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, также отправившийся на встречу. «Мы очень часто смотрим на нее в соцсетях, радуемся ее успехам. И вообще она лучшая. Мы ее обожаем, ждали и хотели сфотографироваться. Больше всего нравится, как она блокирует всяких плохих людей в интернете. Это очень круто», — поделился один из школьников. Екатерина Мизулина сделала несколько фотографий с учениками, помощники раздали заранее припасенные листовки с ее автографами и попросили мальчиков не задерживать гостью. Пообещав, что все фотографии будут после лекции. Екатерина Мизулина прилетела в Екатеринбург 4 февраля. Одна из цель ее визита — борьба с рекламой наркошопов в виде граффити. Также глава Лиги безопасного интернета сходила здесь на концерт певца Shaman. Помимо выступления в школе №1 Мизулина планирует пообщаться со студентами УрФУ. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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