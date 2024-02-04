Екатеринбургские школьники встретили Мизулину криками. Фото, видео

05 февраля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина планирует пообщаться не только со школьниками, но и со студентами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученики школы №1 в Екатеринбурге, куда с лекцией приехала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, эмоционально встретили ее — громко скандировали фамилию, просили сфотографироваться и автографы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, также отправившийся на встречу. «Мы очень часто смотрим на нее в соцсетях, радуемся ее успехам. И вообще она лучшая. Мы ее обожаем, ждали и хотели сфотографироваться. Больше всего нравится, как она блокирует всяких плохих людей в интернете. Это очень круто», — поделился один из школьников. Екатерина Мизулина сделала несколько фотографий с учениками, помощники раздали заранее припасенные листовки с ее автографами и попросили мальчиков не задерживать гостью. Пообещав, что все фотографии будут после лекции. Екатерина Мизулина прилетела в Екатеринбург 4 февраля. Одна из цель ее визита — борьба с рекламой наркошопов в виде граффити. Также глава Лиги безопасного интернета сходила здесь на концерт певца Shaman. Помимо выступления в школе №1 Мизулина планирует пообщаться со студентами УрФУ. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. Екатерина Мизулина приехала в школу №1 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученики школы №1 в Екатеринбурге, куда с лекцией приехала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, эмоционально встретили ее — громко скандировали фамилию, просили сфотографироваться и автографы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, также отправившийся на встречу. «Мы очень часто смотрим на нее в соцсетях, радуемся ее успехам. И вообще она лучшая. Мы ее обожаем, ждали и хотели сфотографироваться. Больше всего нравится, как она блокирует всяких плохих людей в интернете. Это очень круто», — поделился один из школьников. Екатерина Мизулина сделала несколько фотографий с учениками, помощники раздали заранее припасенные листовки с ее автографами и попросили мальчиков не задерживать гостью. Пообещав, что все фотографии будут после лекции. Екатерина Мизулина прилетела в Екатеринбург 4 февраля. Одна из цель ее визита — борьба с рекламой наркошопов в виде граффити. Также глава Лиги безопасного интернета сходила здесь на концерт певца Shaman. Помимо выступления в школе №1 Мизулина планирует пообщаться со студентами УрФУ. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.