Москалькова: омбудсмен Украины не ответил на запрос о сбитом Ил-76

06 февраля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

В запросе отмечено, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях, заявила Москалькова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Украина не ответила на запрос России о самолете Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В запросе отмечено, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях. «С момента направления письма прошло достаточно времени, однако ответ на поставленный вопрос до настоящего время так и не поступил», — написала Москалькова в telegram-канале. Она подчеркнула, что такая позиция Киева свидетельствует о ее «преступном безразличии» к жизням беззащитных людей. Москалькова также отметила, что международное правозащитное сообщество невольно становится соучастником преступлений, игнорируя факты геноцида мирного населения со стороны Киева. Самолет с украинскими военнопленными на борту потерпел крушение 24 января. В Кремле уточнили, что в инциденте виноват Киев. Проведя расследование, СК РФ выяснил, что удар был нанесен зенитной ракетой из Харьковской области.

Украина не ответила на запрос России о самолете Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В запросе отмечено, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях. «С момента направления письма прошло достаточно времени, однако ответ на поставленный вопрос до настоящего время так и не поступил», — написала Москалькова в telegram-канале. Она подчеркнула, что такая позиция Киева свидетельствует о ее «преступном безразличии» к жизням беззащитных людей. Москалькова также отметила, что международное правозащитное сообщество невольно становится соучастником преступлений, игнорируя факты геноцида мирного населения со стороны Киева. Самолет с украинскими военнопленными на борту потерпел крушение 24 января. В Кремле уточнили, что в инциденте виноват Киев. Проведя расследование, СК РФ выяснил, что удар был нанесен зенитной ракетой из Харьковской области.