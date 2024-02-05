05 февраля 2024

Москалькова: омбудсмен Украины не ответил на запрос о сбитом Ил-76

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
В запросе отмечено, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях, заявила Москалькова Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Украина не ответила на запрос России о самолете Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В запросе отмечено, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях.

«С момента направления письма прошло достаточно времени, однако ответ на поставленный вопрос до настоящего время так и не поступил», — написала Москалькова в telegram-канале. Она подчеркнула, что такая позиция Киева свидетельствует о ее «преступном безразличии» к жизням беззащитных людей. Москалькова также отметила, что международное правозащитное сообщество невольно становится соучастником преступлений, игнорируя факты геноцида мирного населения со стороны Киева.

Самолет с украинскими военнопленными на борту потерпел крушение 24 января. В Кремле уточнили, что в инциденте виноват Киев. Проведя расследование, СК РФ выяснил, что удар был нанесен зенитной ракетой из Харьковской области.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не ответила на запрос России о самолете Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В запросе отмечено, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях. «С момента направления письма прошло достаточно времени, однако ответ на поставленный вопрос до настоящего время так и не поступил», — написала Москалькова в telegram-канале. Она подчеркнула, что такая позиция Киева свидетельствует о ее «преступном безразличии» к жизням беззащитных людей. Москалькова также отметила, что международное правозащитное сообщество невольно становится соучастником преступлений, игнорируя факты геноцида мирного населения со стороны Киева. Самолет с украинскими военнопленными на борту потерпел крушение 24 января. В Кремле уточнили, что в инциденте виноват Киев. Проведя расследование, СК РФ выяснил, что удар был нанесен зенитной ракетой из Харьковской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...