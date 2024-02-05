Бастрыкин потребовал проверить работу курганских органов опеки

06 февраля 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки работы органов опеки в Курганской области. Жительница региона пожаловалась, что отец ненадлежащим образом воспитывает ее младших сестер, а сотрудники госучреждения якобы не принимают мер по контролю за семьей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственные органы СК России по Курганской области проводят процессуальную проверку по статье „Халатность“. Александр Бастрыкин потребовал у Богдана Францишко предоставить доклад о ходе проверки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в эфире федерального телеканала 19-летняя жительница Юргамышского округа осудила поведение своего отца, который, по ее мнению, ненадлежащим образом воспитывает младших сестер. По словам девушки, органы опеки не принимают мер по контролю за семьей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки работы органов опеки в Курганской области. Жительница региона пожаловалась, что отец ненадлежащим образом воспитывает ее младших сестер, а сотрудники госучреждения якобы не принимают мер по контролю за семьей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственные органы СК России по Курганской области проводят процессуальную проверку по статье „Халатность“. Александр Бастрыкин потребовал у Богдана Францишко предоставить доклад о ходе проверки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в эфире федерального телеканала 19-летняя жительница Юргамышского округа осудила поведение своего отца, который, по ее мнению, ненадлежащим образом воспитывает младших сестер. По словам девушки, органы опеки не принимают мер по контролю за семьей.