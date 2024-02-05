05 февраля 2024

Бастрыкин потребовал проверить работу курганских органов опеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки работы органов опеки в Курганской области. Жительница региона пожаловалась, что отец ненадлежащим образом воспитывает ее младших сестер, а сотрудники госучреждения якобы не принимают мер по контролю за семьей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственные органы СК России по Курганской области проводят процессуальную проверку по статье „Халатность“. Александр Бастрыкин потребовал у Богдана Францишко предоставить доклад о ходе проверки», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в эфире федерального телеканала 19-летняя жительница Юргамышского округа осудила поведение своего отца, который, по ее мнению, ненадлежащим образом воспитывает младших сестер. По словам девушки, органы опеки не принимают мер по контролю за семьей.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки работы органов опеки в Курганской области. Жительница региона пожаловалась, что отец ненадлежащим образом воспитывает ее младших сестер, а сотрудники госучреждения якобы не принимают мер по контролю за семьей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственные органы СК России по Курганской области проводят процессуальную проверку по статье „Халатность“. Александр Бастрыкин потребовал у Богдана Францишко предоставить доклад о ходе проверки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в эфире федерального телеканала 19-летняя жительница Юргамышского округа осудила поведение своего отца, который, по ее мнению, ненадлежащим образом воспитывает младших сестер. По словам девушки, органы опеки не принимают мер по контролю за семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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