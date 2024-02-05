05 февраля 2024

Командующий ВМС Украины выступил с новыми угрозами Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины Неижпапа: Крымский мост не достоит до конца года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
. Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа сообщил о новых угрозах в сторону Крымского моста. Он заявил, что мост якобы не простоит до конца года. Об этом он заявил в интервью.

«Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», — сообщил Неижпапа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) на YouTube-канале. Командующий ВМС Украины намекнул на якобы существующий план, который Украине удастся реализовать до конца 2024 года.

Ранее на Украине уже угрожали разрушить Крымский мост. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в сентябре 2023 года заявляла, что у моста «осталось очень мало времени». Полковник в отставке Виктор Баранец заявлял, что мост защищен с воздуха, моря, суши, а также через опоры, на которых расположены специальные датчики слежения. Он выразил уверенность, нанести реальный ущерб Крымскому мосту невозможно.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа сообщил о новых угрозах в сторону Крымского моста. Он заявил, что мост якобы не простоит до конца года. Об этом он заявил в интервью. «Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», — сообщил Неижпапа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) на YouTube-канале. Командующий ВМС Украины намекнул на якобы существующий план, который Украине удастся реализовать до конца 2024 года. Ранее на Украине уже угрожали разрушить Крымский мост. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в сентябре 2023 года заявляла, что у моста «осталось очень мало времени». Полковник в отставке Виктор Баранец заявлял, что мост защищен с воздуха, моря, суши, а также через опоры, на которых расположены специальные датчики слежения. Он выразил уверенность, нанести реальный ущерб Крымскому мосту невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...