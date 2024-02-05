Командующий ВМС Украины выступил с новыми угрозами Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины Неижпапа: Крымский мост не достоит до конца года

06 февраля 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

. Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа сообщил о новых угрозах в сторону Крымского моста. Он заявил, что мост якобы не простоит до конца года. Об этом он заявил в интервью. «Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», — сообщил Неижпапа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) на YouTube-канале. Командующий ВМС Украины намекнул на якобы существующий план, который Украине удастся реализовать до конца 2024 года. Ранее на Украине уже угрожали разрушить Крымский мост. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в сентябре 2023 года заявляла, что у моста «осталось очень мало времени». Полковник в отставке Виктор Баранец заявлял, что мост защищен с воздуха, моря, суши, а также через опоры, на которых расположены специальные датчики слежения. Он выразил уверенность, нанести реальный ущерб Крымскому мосту невозможно.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа сообщил о новых угрозах в сторону Крымского моста. Он заявил, что мост якобы не простоит до конца года. Об этом он заявил в интервью. «Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», — сообщил Неижпапа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом) на YouTube-канале. Командующий ВМС Украины намекнул на якобы существующий план, который Украине удастся реализовать до конца 2024 года. Ранее на Украине уже угрожали разрушить Крымский мост. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в сентябре 2023 года заявляла, что у моста «осталось очень мало времени». Полковник в отставке Виктор Баранец заявлял, что мост защищен с воздуха, моря, суши, а также через опоры, на которых расположены специальные датчики слежения. Он выразил уверенность, нанести реальный ущерб Крымскому мосту невозможно.