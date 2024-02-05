В Сысерти (Свердловская область) с 29 января ищут 23-летнего Данила Дерябина. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Данил Дерябин, 23 года. Город Сысерть. Он может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Его местонахождение неизвестно с 29 января, сказано в сообщении.
Особые приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-зленый пуховик, синие джинсы, черные ботинки и такого же цвета шапку.
Если вы видели Данила или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8(904)544-72-24.
Ориентировка на пропавшего парня
Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb?w=wall-67871781_39490
В Сысерти (Свердловская область) с 29 января ищут 23-летнего Данила Дерябина. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Данил Дерябин, 23 года. Город Сысерть. Он может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Его местонахождение неизвестно с 29 января, сказано в сообщении. Особые приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-зленый пуховик, синие джинсы, черные ботинки и такого же цвета шапку. Если вы видели Данила или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8(904)544-72-24.