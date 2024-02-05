05 февраля 2024

В Свердловской области неделю ищут без вести пропавшего 23-летнего парня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На пропавшем был темно-зеленый пуховик и черная шапка (архивное фото) Фото:

В Сысерти (Свердловская область) с 29 января ищут 23-летнего Данила Дерябина. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Данил Дерябин, 23 года. Город Сысерть. Он может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Его местонахождение неизвестно с 29 января, сказано в сообщении.

Особые приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-зленый пуховик, синие джинсы, черные ботинки и такого же цвета шапку.

Если вы видели Данила или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8(904)544-72-24.

Ориентировка на пропавшего парня
Ориентировка на пропавшего парня
Фото:

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В Сысерти (Свердловская область) с 29 января ищут 23-летнего Данила Дерябина. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Данил Дерябин, 23 года. Город Сысерть. Он может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Его местонахождение неизвестно с 29 января, сказано в сообщении. Особые приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-зленый пуховик, синие джинсы, черные ботинки и такого же цвета шапку. Если вы видели Данила или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8(904)544-72-24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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