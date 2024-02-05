Мизулина поругалась с охранником, закрашивая наркограффити в Екатеринбурге. Видео

06 февраля 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина убрала более 20 наркограффити в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вечером 5 февраля вместе с членом Общественной палаты России Иваном Шмониным и руководителем городского проекта «Белое сердце» Антоном Гузеевым закрашивали наркограффити на улицах Екатеринбурга. В какой-то момент к ним подошел возмущенный охранник одного из зданий, на что Мизулина предложила вызвать полицию. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Рекламу нашли в самом центре, на улице Московской, рядом со зданием школы и прокуратуры. Когда мы стали замазывать, вдруг появился охранник одного из зданий, который очень возмущался (интересно, где он был, когда наркобизнес рисовал граффити?) и мы предложили вызвать полицию», — пишет Мизулина. По ее словам, сотрудник полиции поблагодарил их за проделанную работу. Всего им удалось убрать более 20 надписей со зданий, сказано в сообщении. Екатерина Мизулина прибыла в Екатеринбург 4 февраля с целью борьбы с рекламой наркошопов в виде граффити. Она также посетила концерт певца Shaman и планирует встречи со студентами УрФУ. Глава «Лиги безопасного интернета» известна своими обращениями к правоохранителям относительно российских блогеров и рэперов.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вечером 5 февраля вместе с членом Общественной палаты России Иваном Шмониным и руководителем городского проекта «Белое сердце» Антоном Гузеевым закрашивали наркограффити на улицах Екатеринбурга. В какой-то момент к ним подошел возмущенный охранник одного из зданий, на что Мизулина предложила вызвать полицию. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Рекламу нашли в самом центре, на улице Московской, рядом со зданием школы и прокуратуры. Когда мы стали замазывать, вдруг появился охранник одного из зданий, который очень возмущался (интересно, где он был, когда наркобизнес рисовал граффити?) и мы предложили вызвать полицию», — пишет Мизулина. По ее словам, сотрудник полиции поблагодарил их за проделанную работу. Всего им удалось убрать более 20 надписей со зданий, сказано в сообщении. Екатерина Мизулина прибыла в Екатеринбург 4 февраля с целью борьбы с рекламой наркошопов в виде граффити. Она также посетила концерт певца Shaman и планирует встречи со студентами УрФУ. Глава «Лиги безопасного интернета» известна своими обращениями к правоохранителям относительно российских блогеров и рэперов.