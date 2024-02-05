05 февраля 2024

Мизулина поругалась с охранником, закрашивая наркограффити в Екатеринбурге. Видео

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Екатерина Мизулина. Екатеринбург, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина убрала более 20 наркограффити в Екатеринбурге Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вечером 5 февраля вместе с членом Общественной палаты России Иваном Шмониным и руководителем городского проекта «Белое сердце» Антоном Гузеевым закрашивали наркограффити на улицах Екатеринбурга. В какой-то момент к ним подошел возмущенный охранник одного из зданий, на что Мизулина предложила вызвать полицию. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Рекламу нашли в самом центре, на улице Московской, рядом со зданием школы и прокуратуры. Когда мы стали замазывать, вдруг появился охранник одного из зданий, который очень возмущался (интересно, где он был, когда наркобизнес рисовал граффити?) и мы предложили вызвать полицию», — пишет Мизулина.

По ее словам, сотрудник полиции поблагодарил их за проделанную работу. Всего им удалось убрать более 20 надписей со зданий, сказано в сообщении.

Екатерина Мизулина прибыла в Екатеринбург 4 февраля с целью борьбы с рекламой наркошопов в виде граффити. Она также посетила концерт певца Shaman и планирует встречи со студентами УрФУ. Глава «Лиги безопасного интернета» известна своими обращениями к правоохранителям относительно российских блогеров и рэперов.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вечером 5 февраля вместе с членом Общественной палаты России Иваном Шмониным и руководителем городского проекта «Белое сердце» Антоном Гузеевым закрашивали наркограффити на улицах Екатеринбурга. В какой-то момент к ним подошел возмущенный охранник одного из зданий, на что Мизулина предложила вызвать полицию. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Рекламу нашли в самом центре, на улице Московской, рядом со зданием школы и прокуратуры. Когда мы стали замазывать, вдруг появился охранник одного из зданий, который очень возмущался (интересно, где он был, когда наркобизнес рисовал граффити?) и мы предложили вызвать полицию», — пишет Мизулина. По ее словам, сотрудник полиции поблагодарил их за проделанную работу. Всего им удалось убрать более 20 надписей со зданий, сказано в сообщении. Екатерина Мизулина прибыла в Екатеринбург 4 февраля с целью борьбы с рекламой наркошопов в виде граффити. Она также посетила концерт певца Shaman и планирует встречи со студентами УрФУ. Глава «Лиги безопасного интернета» известна своими обращениями к правоохранителям относительно российских блогеров и рэперов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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