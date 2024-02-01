Мизулина едет в Екатеринбург бороться с наркомагазинами

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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Ранее Екатерина Мизулина попросила подписчиков рассказать о местах с граффити наркомагазинов Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в ближайшее время приедет в Екатеринбург для борьбы с граффити наркомагазинов. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Скоро еду в Екатеринбург. А граффити с незаконной рекламой мы пойдем замазывать. Давно же обещала», — написала Мизулина.

Ранее она попросила подписчиков скинуть граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями работы наркокурьером. Мизулина подчеркнула, что ей нужны фотографии и адреса, где расположены надписи.

Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении деятелей культуры. Она, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию (но потом передумал). Мизулина же готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.

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Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в ближайшее время приедет в Екатеринбург для борьбы с граффити наркомагазинов. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Скоро еду в Екатеринбург. А граффити с незаконной рекламой мы пойдем замазывать. Давно же обещала», — написала Мизулина. Ранее она попросила подписчиков скинуть граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями работы наркокурьером. Мизулина подчеркнула, что ей нужны фотографии и адреса, где расположены надписи. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении деятелей культуры. Она, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию (но потом передумал). Мизулина же готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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