Мизулина едет в Екатеринбург бороться с наркомагазинами

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в ближайшее время приедет в Екатеринбург для борьбы с граффити наркомагазинов. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Скоро еду в Екатеринбург. А граффити с незаконной рекламой мы пойдем замазывать. Давно же обещала», — написала Мизулина.
Ранее она попросила подписчиков скинуть граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями работы наркокурьером. Мизулина подчеркнула, что ей нужны фотографии и адреса, где расположены надписи.
Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении деятелей культуры. Она, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию (но потом передумал). Мизулина же готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.
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