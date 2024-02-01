Мизулина едет в Екатеринбург бороться с наркомагазинами

01 февраля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Ранее Екатерина Мизулина попросила подписчиков рассказать о местах с граффити наркомагазинов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в ближайшее время приедет в Екатеринбург для борьбы с граффити наркомагазинов. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Скоро еду в Екатеринбург. А граффити с незаконной рекламой мы пойдем замазывать. Давно же обещала», — написала Мизулина. Ранее она попросила подписчиков скинуть граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями работы наркокурьером. Мизулина подчеркнула, что ей нужны фотографии и адреса, где расположены надписи. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении деятелей культуры. Она, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию (но потом передумал). Мизулина же готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в ближайшее время приедет в Екатеринбург для борьбы с граффити наркомагазинов. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Скоро еду в Екатеринбург. А граффити с незаконной рекламой мы пойдем замазывать. Давно же обещала», — написала Мизулина. Ранее она попросила подписчиков скинуть граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями работы наркокурьером. Мизулина подчеркнула, что ей нужны фотографии и адреса, где расположены надписи. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении деятелей культуры. Она, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию (но потом передумал). Мизулина же готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.