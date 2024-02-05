В Колумбии при крушении военного вертолета погибли четыре человека

Крушение вертолета произошло на территории военной базы
В Колумбии разбился военный вертолет. На борту находились семь человек, из них погибли четверо. Об этом сообщили журналисты.
«Вертолет вооруженных сил Колумбии разбился на территории военной базы на западе страны, не менее четырех человек погибли», —
О причинах крушения не сообщается. К месту крушения направились военные, ведутся поисково-спасательные работы.
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