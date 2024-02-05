05 февраля 2024

В Колумбии при крушении военного вертолета погибли четыре человека

Колумбии при крушении военного вертолета погибли четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Крушение вертолета произошло на территории военной базы Фото:

В Колумбии разбился военный вертолет. На борту находились семь человек, из них погибли четверо. Об этом сообщили журналисты.

«Вертолет вооруженных сил Колумбии разбился на территории военной базы на западе страны, не менее четырех человек погибли», — передает информацию телеканал Caracol. Уточняется, что ЧП произошло возле военной базы.

О причинах крушения не сообщается. К месту крушения направились военные, ведутся поисково-спасательные работы.

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В Колумбии разбился военный вертолет. На борту находились семь человек, из них погибли четверо. Об этом сообщили журналисты. «Вертолет вооруженных сил Колумбии разбился на территории военной базы на западе страны, не менее четырех человек погибли», — передает информацию телеканал Caracol. Уточняется, что ЧП произошло возле военной базы. О причинах крушения не сообщается. К месту крушения направились военные, ведутся поисково-спасательные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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