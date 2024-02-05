05 февраля 2024

В Госдуме предложили учитывать зарплаты работников ЖКХ в тарифе

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В Госдуме хотят учесть зарплаты работников сферы ЖКХ при формировании тарифов Фото:

При формировании тарифов на коммунальные услуги необходимо учитывать зарплаты работников сферы ЖКХ с учетом повышения МРОТ, а также минимальный уровень зарплаты в субъекте РФ и средний по региону. С таким предложением выступили в Госдуме и Госсовете РФ.

«При формировании тарифов ЖКХ (отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора) необходимо учитывать расходы на оплату труда работников сферы с учетом роста МРОТ, минимальной заработной платы в субъекте РФ и среднего уровня зарплаты в регионе. Такое предложение содержится в протоколе по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению „Строительство, ЖКХ, городская среда“ и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ», — передают «Ведомости» содержание документа.

По итогам заседания Минстрою поручено подготовить предложения по изменению ценообразования тарифов ЖКХ. В настоящее время они ежегодно индексируются в пределах инфляции. Порог для каждого субъекта РФ устанавливает правительство.

В 2023 году тарифы на жилищные услуги выросли на 8,11%, передает «Национальная служба новостей». К жилищным услугам относится оплата жилья в государственных и муниципальных фондах. При этом коммунальные услуги подорожали на 0,03%. Следующая индексация коммунальных тарифов запланирована на 1 июля 2024 года.

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При формировании тарифов на коммунальные услуги необходимо учитывать зарплаты работников сферы ЖКХ с учетом повышения МРОТ, а также минимальный уровень зарплаты в субъекте РФ и средний по региону. С таким предложением выступили в Госдуме и Госсовете РФ. «При формировании тарифов ЖКХ (отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора) необходимо учитывать расходы на оплату труда работников сферы с учетом роста МРОТ, минимальной заработной платы в субъекте РФ и среднего уровня зарплаты в регионе. Такое предложение содержится в протоколе по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению „Строительство, ЖКХ, городская среда“ и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ», — передают «Ведомости» содержание документа. По итогам заседания Минстрою поручено подготовить предложения по изменению ценообразования тарифов ЖКХ. В настоящее время они ежегодно индексируются в пределах инфляции. Порог для каждого субъекта РФ устанавливает правительство. В 2023 году тарифы на жилищные услуги выросли на 8,11%, передает «Национальная служба новостей». К жилищным услугам относится оплата жилья в государственных и муниципальных фондах. При этом коммунальные услуги подорожали на 0,03%. Следующая индексация коммунальных тарифов запланирована на 1 июля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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