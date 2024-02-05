05 февраля 2024

Стали известны сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

«Ъ»: Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в конце февраля Фото:

Президент России Владимир Путин планирует обратиться к Федеральному собранию с посланием с 23 февраля по 8 марта. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента.

«Оглашение послания президента Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта. Преимущественно обсуждается конец февраля, но дата может немного сдвинуться», — передает слова источников «Коммерсант».

Послание, сказано в тексте, скорее всего будет содержать основные темы, рассматриваемые Путиным ранее, включая цели России в специальной военной операции (СВО), суверенитет страны, социально-экономическое будущее и семейные ценности. Это послание также будет играть роль предвыборной программы кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что подготовка к ежегодному посланию президента России Владимира Путина уже началась. Об этом заявлял пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков

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Президент России Владимир Путин планирует обратиться к Федеральному собранию с посланием с 23 февраля по 8 марта. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. «Оглашение послания президента Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта. Преимущественно обсуждается конец февраля, но дата может немного сдвинуться», — передает слова источников «Коммерсант». Послание, сказано в тексте, скорее всего будет содержать основные темы, рассматриваемые Путиным ранее, включая цели России в специальной военной операции (СВО), суверенитет страны, социально-экономическое будущее и семейные ценности. Это послание также будет играть роль предвыборной программы кандидата в президенты. Ранее сообщалось, что подготовка к ежегодному посланию президента России Владимира Путина уже началась. Об этом заявлял пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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