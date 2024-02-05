Челябинский хоккеист Кузнецов покинул «Вашингтон»

06 февраля 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

С какими именно проблемами столкнулся челябинский форвард, не уточняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов временно покинул «Вашингтон». Игрок пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. «Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределенный период. Пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы», — говорится в заявлении, размещенном в социальной сети Х (ранее Twitter). Кузнецов вернется в клуб, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду. С какими именно проблемами столкнулся челябинский форвард, не уточняется. Программа была запущена НХЛ в 1996 году, ее цель — помочь игрокам справиться с проблемами психического плана или зависимостью (алкогольной или наркотической). Период прохождения программы неограничен. Важным элементом остается конфиденциальность — информация о здоровье игроков остается строго закрытой. Евгений Кузнецов родился в 1992 году в Челябинске. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Профессиональную карьеру начал в сезоне 2009—2010 года. Играл за челябинский «Трактор», с 2014 года — за «Вашингтон».

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов временно покинул «Вашингтон». Игрок пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. «Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределенный период. Пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы», — говорится в заявлении, размещенном в социальной сети Х (ранее Twitter). Кузнецов вернется в клуб, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду. С какими именно проблемами столкнулся челябинский форвард, не уточняется. Программа была запущена НХЛ в 1996 году, ее цель — помочь игрокам справиться с проблемами психического плана или зависимостью (алкогольной или наркотической). Период прохождения программы неограничен. Важным элементом остается конфиденциальность — информация о здоровье игроков остается строго закрытой. Евгений Кузнецов родился в 1992 году в Челябинске. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Профессиональную карьеру начал в сезоне 2009—2010 года. Играл за челябинский «Трактор», с 2014 года — за «Вашингтон».