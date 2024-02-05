05 февраля 2024

Челябинский хоккеист Кузнецов покинул «Вашингтон»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
С какими именно проблемами столкнулся челябинский форвард, не уточняется Фото:

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов временно покинул «Вашингтон». Игрок пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределенный период. Пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы», — говорится в заявлении, размещенном в социальной сети Х (ранее Twitter).

Кузнецов вернется в клуб, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду. С какими именно проблемами столкнулся челябинский форвард, не уточняется.

Программа была запущена НХЛ в 1996 году, ее цель — помочь игрокам справиться с проблемами психического плана или зависимостью (алкогольной или наркотической). Период прохождения программы неограничен. Важным элементом остается конфиденциальность — информация о здоровье игроков остается строго закрытой.

Евгений Кузнецов родился в 1992 году в Челябинске. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Профессиональную карьеру начал в сезоне 2009—2010 года. Играл за челябинский «Трактор», с 2014 года — за «Вашингтон».

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Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов временно покинул «Вашингтон». Игрок пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. «Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределенный период. Пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы», — говорится в заявлении, размещенном в социальной сети Х (ранее Twitter). Кузнецов вернется в клуб, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду. С какими именно проблемами столкнулся челябинский форвард, не уточняется. Программа была запущена НХЛ в 1996 году, ее цель — помочь игрокам справиться с проблемами психического плана или зависимостью (алкогольной или наркотической). Период прохождения программы неограничен. Важным элементом остается конфиденциальность — информация о здоровье игроков остается строго закрытой. Евгений Кузнецов родился в 1992 году в Челябинске. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Профессиональную карьеру начал в сезоне 2009—2010 года. Играл за челябинский «Трактор», с 2014 года — за «Вашингтон».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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