В России расширят поле, позволяющее защищаться от украинских беспилотников

«Алмаз-Антей»: в РФ расширится радиолокационное поле для защиты от ракет и БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Радиолокационное поле позволяет отслеживать запуск ракет и БПЛА
Радиолокационное поле позволяет отслеживать запуск ракет и БПЛА Фото:

В России расширяется радиолокационное поле для защиты от беспилотников, которые запускает Украина. Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий. Такое поле позволяет заранее отслеживать запуск дронов, крылатых ракет и другой вражеской авиации.

«Оно [радиолокационное поле — прим. URA.RU] уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются», — уточнил Дмитрий Савицкий в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что пока что такое поле размещено на радиолокационных средствах концерна. «Алмаз-Антей» — это российская строительная компания, занимающаяся строительством гражданских и промышленных объектов.

В конце 2023 года в Минобороны РФ также отмечали, что Россия создаст сплошное радиолокационное поле вдоль своих границ. Оно позволит отслеживать запуск крылатых ракет и не только.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России расширяется радиолокационное поле для защиты от беспилотников, которые запускает Украина. Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий. Такое поле позволяет заранее отслеживать запуск дронов, крылатых ракет и другой вражеской авиации. «Оно [радиолокационное поле — прим. URA.RU] уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются», — уточнил Дмитрий Савицкий в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что пока что такое поле размещено на радиолокационных средствах концерна. «Алмаз-Антей» — это российская строительная компания, занимающаяся строительством гражданских и промышленных объектов. В конце 2023 года в Минобороны РФ также отмечали, что Россия создаст сплошное радиолокационное поле вдоль своих границ. Оно позволит отслеживать запуск крылатых ракет и не только.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...