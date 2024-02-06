В России расширят поле, позволяющее защищаться от украинских беспилотников

В России расширяется радиолокационное поле для защиты от беспилотников, которые запускает Украина. Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий. Такое поле позволяет заранее отслеживать запуск дронов, крылатых ракет и другой вражеской авиации.
«Оно [радиолокационное поле — прим. URA.RU] уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются», — уточнил Дмитрий Савицкий в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что пока что такое поле размещено на радиолокационных средствах концерна. «Алмаз-Антей» — это российская строительная компания, занимающаяся строительством гражданских и промышленных объектов.
В конце 2023 года в Минобороны РФ также отмечали, что Россия создаст сплошное радиолокационное поле вдоль своих границ. Оно позволит отслеживать запуск крылатых ракет и не только.
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