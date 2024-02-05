В Челябинской области сняли ограничения движения на дорогах

В Челябинской области сняли ранее введенные из-за дорожных условий ограничения движения на дорогах в южной части региона. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«Ограничение проезда в южных районах Челябинской области снимается. На региональных трассах проезд обеспечен», — сообщили в пресс-службе.
Ограничения были введены до 9 часов утра 6 февраля. Они касались тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по следующим дорогам регионального значения. В качестве причин назывались обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели.
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