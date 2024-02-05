В Челябинской области сняли ограничения движения на дорогах

06 февраля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Ограничения, введенные из-за метели, сняты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сняли ранее введенные из-за дорожных условий ограничения движения на дорогах в южной части региона. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Ограничение проезда в южных районах Челябинской области снимается. На региональных трассах проезд обеспечен», — сообщили в пресс-службе. Ограничения были введены до 9 часов утра 6 февраля. Они касались тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по следующим дорогам регионального значения. В качестве причин назывались обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели.

В Челябинской области сняли ранее введенные из-за дорожных условий ограничения движения на дорогах в южной части региона. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Ограничение проезда в южных районах Челябинской области снимается. На региональных трассах проезд обеспечен», — сообщили в пресс-службе. Ограничения были введены до 9 часов утра 6 февраля. Они касались тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по следующим дорогам регионального значения. В качестве причин назывались обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели.