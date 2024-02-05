05 февраля 2024

В Челябинской области сняли ограничения движения на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения, введенные из-за метели, сняты Фото:

В Челябинской области сняли ранее введенные из-за дорожных условий ограничения движения на дорогах в южной части региона. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«Ограничение проезда в южных районах Челябинской области снимается. На региональных трассах проезд обеспечен», — сообщили в пресс-службе.

Ограничения были введены до 9 часов утра 6 февраля. Они касались тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по следующим дорогам регионального значения. В качестве причин назывались обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели.

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В Челябинской области сняли ранее введенные из-за дорожных условий ограничения движения на дорогах в южной части региона. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Ограничение проезда в южных районах Челябинской области снимается. На региональных трассах проезд обеспечен», — сообщили в пресс-службе. Ограничения были введены до 9 часов утра 6 февраля. Они касались тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по следующим дорогам регионального значения. В качестве причин назывались обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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