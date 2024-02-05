«Ямалспас» получит полномочия по тушению лесных пожаров в ЯНАО

В ЯНАО обязанности по тушению лесных пожаров лягут на два департамента

06 февраля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

На базе «Ямалспас» создадут службу мониторинга лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО тушением лесных пожаров будет заниматься ГКУ «Ямалспас», подчиняющийся департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности. Часть прежних полномочий останутся за депприроды, следует из проекта постановления. «Мониторинг и тушение пожаров передаются из департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО в ГКУ „Ямалспас“. Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы. Для этого диспетчерские службы, действующие на базе ГКУ „Ямалспас“ и РДС объединят в централизованную диспетчерскую службу», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства проект постановления, опубликованный на официальном сайте. Депзащиты получит полномочия на приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержания спецтехники и другие. Сотрудники департамента должны будут обеспечивать разноуровневый мониторинг пожарной ситуации, вплоть до космического наблюдения, для чего будет создана централизованная диспетчерская служба. «Государственные полномочия, исполняются департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности и департаментом природных ресурсов и экологии совместно», — уточняется в документе. При этом, ответственность за исполнение ложится на депприроды. Оба эти департамента курирует заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин. При реорганизации возможны сокращения сотрудников, которым обещан перевод на смежные должности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО тушением лесных пожаров будет заниматься ГКУ «Ямалспас», подчиняющийся департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности. Часть прежних полномочий останутся за депприроды, следует из проекта постановления. «Мониторинг и тушение пожаров передаются из департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО в ГКУ „Ямалспас“. Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы. Для этого диспетчерские службы, действующие на базе ГКУ „Ямалспас“ и РДС объединят в централизованную диспетчерскую службу», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства проект постановления, опубликованный на официальном сайте. Депзащиты получит полномочия на приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержания спецтехники и другие. Сотрудники департамента должны будут обеспечивать разноуровневый мониторинг пожарной ситуации, вплоть до космического наблюдения, для чего будет создана централизованная диспетчерская служба. «Государственные полномочия, исполняются департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности и департаментом природных ресурсов и экологии совместно», — уточняется в документе. При этом, ответственность за исполнение ложится на депприроды. Оба эти департамента курирует заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин. При реорганизации возможны сокращения сотрудников, которым обещан перевод на смежные должности.