В Тюмени загорелось здание частной клиники. Видео

06 февраля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Причина пожара неизвестна Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени на улице Котовского загорелся конференц-зал поликлиники им. Нигинского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Причина пожара неизвестна. «Около 10 часов поступило сообщение о пожаре. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе. Там же добавили, что пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

В Тюмени на улице Котовского загорелся конференц-зал поликлиники им. Нигинского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Причина пожара неизвестна. «Около 10 часов поступило сообщение о пожаре. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе. Там же добавили, что пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.