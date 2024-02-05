05 февраля 2024

В Тюмени загорелось здание частной клиники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожарная лесница
Причина пожара неизвестна Фото:

В Тюмени на улице Котовского загорелся конференц-зал поликлиники им. Нигинского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Причина пожара неизвестна.

«Около 10 часов поступило сообщение о пожаре. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе.

Там же добавили, что пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице Котовского загорелся конференц-зал поликлиники им. Нигинского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Причина пожара неизвестна. «Около 10 часов поступило сообщение о пожаре. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе. Там же добавили, что пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...