Причина пожара неизвестна
В Тюмени на улице Котовского загорелся конференц-зал поликлиники им. Нигинского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Причина пожара неизвестна.
«Около 10 часов поступило сообщение о пожаре. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе.
Там же добавили, что пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
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