Развлечения Спорт Боксер из Екатеринбурга сразится с принципиальным соперником за титул чемпиона. Фото Екатеринбургский боксер RCC Атаев проведет бой за чемпионский титул 06 февраля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 + Боксер Шарабутдин Атаев в четвертый раз встретится с Лореном Альфонсо Домингесем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира с азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесем, с которым он уже трижды встречался на ринге. Победу в предыдущей встрече одержал Атаев, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. Поединок состоится 16 февраля в Душанбе (Таджикистан). Он станет главным событием турнира, анонсируют в пресс-службе компании. Бой пройдет в весовой категории до 86 кг. Доминегс — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2021. Он проиграл Атаеву два поединка из трех. В 2023-м Атаев стал чемпионом мира. На турнире выступит еще один представитель RCC Boxing Promotions — Шавкат Рахимов. «Ему предстоит поединок за статус обязательного претендента по версии IBF во втором полулегком весе. Против него на ринг выйдет мексиканец Эдуардо Нуньес», — пояснили в Академии единоборств РМК. Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира с азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесем, с которым он уже трижды встречался на ринге. Победу в предыдущей встрече одержал Атаев, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. Поединок состоится 16 февраля в Душанбе (Таджикистан). Он станет главным событием турнира, анонсируют в пресс-службе компании. Бой пройдет в весовой категории до 86 кг. Доминегс — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2021. Он проиграл Атаеву два поединка из трех. В 2023-м Атаев стал чемпионом мира. На турнире выступит еще один представитель RCC Boxing Promotions — Шавкат Рахимов. «Ему предстоит поединок за статус обязательного претендента по версии IBF во втором полулегком весе. Против него на ринг выйдет мексиканец Эдуардо Нуньес», — пояснили в Академии единоборств РМК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям