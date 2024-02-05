Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира с азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесем, с которым он уже трижды встречался на ринге. Победу в предыдущей встрече одержал Атаев, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК.
Поединок состоится 16 февраля в Душанбе (Таджикистан). Он станет главным событием турнира, анонсируют в пресс-службе компании. Бой пройдет в весовой категории до 86 кг.
Доминегс — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2021. Он проиграл Атаеву два поединка из трех. В 2023-м Атаев стал чемпионом мира.
На турнире выступит еще один представитель RCC Boxing Promotions — Шавкат Рахимов. «Ему предстоит поединок за статус обязательного претендента по версии IBF во втором полулегком весе. Против него на ринг выйдет мексиканец Эдуардо Нуньес», — пояснили в Академии единоборств РМК.
Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК
Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК
Фото: предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК
Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира с азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесем, с которым он уже трижды встречался на ринге. Победу в предыдущей встрече одержал Атаев, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. Поединок состоится 16 февраля в Душанбе (Таджикистан). Он станет главным событием турнира, анонсируют в пресс-службе компании. Бой пройдет в весовой категории до 86 кг. Доминегс — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2021. Он проиграл Атаеву два поединка из трех. В 2023-м Атаев стал чемпионом мира. На турнире выступит еще один представитель RCC Boxing Promotions — Шавкат Рахимов. «Ему предстоит поединок за статус обязательного претендента по версии IBF во втором полулегком весе. Против него на ринг выйдет мексиканец Эдуардо Нуньес», — пояснили в Академии единоборств РМК.