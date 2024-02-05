05 февраля 2024

Боксер из Екатеринбурга сразится с принципиальным соперником за титул чемпиона. Фото

Екатеринбургский боксер RCC Атаев проведет бой за чемпионский титул
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Боксер Шарабутдин Атаев в четвертый раз встретится с Лореном Альфонсо Домингесем Фото:

Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира с азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесем, с которым он уже трижды встречался на ринге. Победу в предыдущей встрече одержал Атаев, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Поединок состоится 16 февраля в Душанбе (Таджикистан). Он станет главным событием турнира, анонсируют в пресс-службе компании. Бой пройдет в весовой категории до 86 кг.

Доминегс — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2021. Он проиграл Атаеву два поединка из трех. В 2023-м Атаев стал чемпионом мира.

На турнире выступит еще один представитель RCC Boxing Promotions — Шавкат Рахимов. «Ему предстоит поединок за статус обязательного претендента по версии IBF во втором полулегком весе. Против него на ринг выйдет мексиканец Эдуардо Нуньес», — пояснили в Академии единоборств РМК.

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Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира с азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесем, с которым он уже трижды встречался на ринге. Победу в предыдущей встрече одержал Атаев, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. Поединок состоится 16 февраля в Душанбе (Таджикистан). Он станет главным событием турнира, анонсируют в пресс-службе компании. Бой пройдет в весовой категории до 86 кг. Доминегс — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2021. Он проиграл Атаеву два поединка из трех. В 2023-м Атаев стал чемпионом мира. На турнире выступит еще один представитель RCC Boxing Promotions — Шавкат Рахимов. «Ему предстоит поединок за статус обязательного претендента по версии IBF во втором полулегком весе. Против него на ринг выйдет мексиканец Эдуардо Нуньес», — пояснили в Академии единоборств РМК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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