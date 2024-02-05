05 февраля 2024

Архитектор из Екатеринбурга отправилась «драться» за парня на телевидение. Фото

Архитектор из Екатеринбурга Полина Шунайлова стала участницей «Богини свиданий»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полина Шунайлова должна будет удивить молодого человека форматом свидания
Полина Шунайлова должна будет удивить молодого человека форматом свидания

Архитектор Полина Шунайлова решила доказать, что она может устраивать крутые свидания. Екатеринбурженка стала одной из трех участниц шоу «Богиня свиданий». В проекте девушки борются за право стать второй половинкой потенциального жениха. Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также модный эксперт Даниил Грачев. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Суббота».

«Для меня непривычно, что в нашем проекте девушки борются за парня, но я тоже люблю делать сюрпризы для молодых людей. Когда я в отношениях, то стараюсь устраивать свидания с походами в спа, красивыми ужинами, отелями, поездками, походами на каток. Я достаточно романтичная натура, поэтому мне это легко дается», — призналась Галич.

В этот раз жюри предстоит оценить, как Полина справится с заданием и очарует молодого человека. Удастся ли девушке превзойти своих конкуренток? Об этом зрители узнают 6 февраля.

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Архитектор Полина Шунайлова решила доказать, что она может устраивать крутые свидания. Екатеринбурженка стала одной из трех участниц шоу «Богиня свиданий». В проекте девушки борются за право стать второй половинкой потенциального жениха. Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также модный эксперт Даниил Грачев. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Суббота». «Для меня непривычно, что в нашем проекте девушки борются за парня, но я тоже люблю делать сюрпризы для молодых людей. Когда я в отношениях, то стараюсь устраивать свидания с походами в спа, красивыми ужинами, отелями, поездками, походами на каток. Я достаточно романтичная натура, поэтому мне это легко дается», — призналась Галич. В этот раз жюри предстоит оценить, как Полина справится с заданием и очарует молодого человека. Удастся ли девушке превзойти своих конкуренток? Об этом зрители узнают 6 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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