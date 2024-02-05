Архитектор Полина Шунайлова решила доказать, что она может устраивать крутые свидания. Екатеринбурженка стала одной из трех участниц шоу «Богиня свиданий». В проекте девушки борются за право стать второй половинкой потенциального жениха. Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также модный эксперт Даниил Грачев. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Суббота».
«Для меня непривычно, что в нашем проекте девушки борются за парня, но я тоже люблю делать сюрпризы для молодых людей. Когда я в отношениях, то стараюсь устраивать свидания с походами в спа, красивыми ужинами, отелями, поездками, походами на каток. Я достаточно романтичная натура, поэтому мне это легко дается», — призналась Галич.
В этот раз жюри предстоит оценить, как Полина справится с заданием и очарует молодого человека. Удастся ли девушке превзойти своих конкуренток? Об этом зрители узнают 6 февраля.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.